70e anniversaire de la DGSN: le Roi adresse un message à Abdellatif Hammouchi

«Nous avons reçu avec considération et intérêt le message de fidélité et de loyalisme que vous avez adressé à Notre Majesté, en votre nom et en celui de la famille de la Sûreté Nationale, à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la création de la Direction Générale de la Sûreté Nationale», écrit le Roi dans ce message.

A l’occasion de cet anniversaire historique, le Souverain a salué «les efforts généreux et inlassables que les hommes et femmes de la Sûreté Nationale ne cessent de consentir ainsi que le dévouement et le loyalisme habituels dont ils font montre dans l’accomplissement de leurs nobles et lourdes missions, pour servir les intérêts des citoyens, veiller à la sécurité et à la stabilité de la Patrie et préserver l’ordre public».

En conclusion, le Roi a assuré Hammouchi et l’ensemble des composantes de la famille de la Sûreté nationale de sa haute sollicitude et de sa haute bienveillance et satisfaction, implorant le Tout-Puissant de couronner leurs efforts de succès et de réussite.