Patrouille «Madar», drone 100% marocain: les grandes nouveautés des JPO de la DGSN

Dans un contexte mondial marqué par des mutations technologiques rapides et une évolution continue des défis sécuritaires, la DGSN poursuit la modernisation de ses moyens d’action, selon une vision anticipative faisant des technologies modernes un pilier essentiel au service de la sécurité des citoyens.

Lors de cette cérémonie, la DGSN a présenté la patrouille de police intelligente «Amane», un modèle avancé de véhicule de sécurité de nouvelle génération, conçu et développé par ses équipes techniques et d’ingénierie. Cette plateforme sécuritaire intelligente répond aux exigences actuelles en matière de sécurité et renforce l’efficacité des interventions sur le terrain.

Elle est dotée d’un système intégré de détection et de surveillance comprenant des caméras numériques offrant une vision à 360 degrés, ainsi que des dispositifs aériens de type drones. Connectée aux bases de données sécurisées, elle permet la lecture automatique des plaques d’immatriculation et l’exploitation de systèmes de reconnaissance visuelle des personnes.

Par ailleurs, de nouvelles patrouilles de sécurité urbaine ont été introduites, notamment le modèle «Madar», équipé de caméras numériques et également connecté aux bases de données sécuritaires. Ces patrouilles seront progressivement généralisées et mises à la disposition des unités opérationnelles de la Sûreté nationale.

Dans une dynamique de modernisation continue, la DGSN poursuit la consolidation d’un modèle sécuritaire fondé sur la préparation, l’efficacité et l’innovation. À travers le portail «e-Police», les services sécuritaires et administratifs évoluent vers un espace numérique plus accessible, fluide et sécurisé. Ce portail facilite notamment le renouvellement de la carte nationale d’identité électronique, le suivi des demandes et l’accès à divers services, dans un cadre garantissant la protection des données et renforçant la confiance des usagers.

Les dispositifs de terrain sont également renforcés par un kit mobile intégré de vérification d’identité, portable et autonome, permettant une identification sécurisée en moins d’une minute, grâce à la comparaison instantanée des données biométriques et nominatives.

Le système «Tactis» a également été mis en avant. Il s’agit d’équipements mobiles avancés combinant communication, vérification d’identité, suivi de la circulation et gestion des interventions policières, contribuant ainsi à faciliter le travail des policiers et à améliorer l’efficacité opérationnelle sur le terrain.

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Autre innovation majeure, la DGSN a également présenté un drone à décollage et atterrissage vertical, entièrement conçu et fabriqué au Maroc. Fruit d’une coopération entre la DGSN et la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), cet équipement illustre le développement de solutions technologiques nationales destinées à renforcer les capacités de surveillance, de suivi et d’anticipation.

Celebración del 70º aniversario de la DGSN

Ces avancées s’inscrivent dans un effort global d’amélioration des infrastructures et des capacités logistiques, notamment à travers la future base opérationnelle de soutien à Tamesna, appelée à renforcer l’autonomie du service public sécuritaire, via la production d’uniformes, la maintenance du parc automobile et les activités d’impression.

Enfin, le réseau des infrastructures sécuritaires sera prochainement renforcé par de nouveaux sièges de préfectures de police, notamment à Fès, Tanger et Agadir.