Anniversaire de la DGSN: à Oujda, le bilan d’une année d’intenses opérations sécuritaires

Lors de la célébration du 70ème anniversaire de la création de la DGSN, le 16 mai 2026 à Oujda.

Cet événement a constitué une occasion privilégiée de dresser le bilan des activités sécuritaires au niveau de la préfecture de police d’Oujda, mettant en lumière les principaux résultats enregistrés au cours de l’année écoulée, notamment dans la lutte contre la criminalité et le trafic de stupéfiants.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le préfet de police d’Oujda a souligné que les services de sécurité accomplissent leurs missions dans un environnement qui exige une mobilisation permanente et un niveau de vigilance élevé.

Entre le 1er mai 2025 et le 1er mai 2026, pas moins de 36.047 affaires ont été enregistrées, dont 34.522 ont été élucidées, soit un taux de résolution global de 95,8%. Un indicateur jugé révélateur de l’efficacité des interventions sécuritaires face aux différentes formes de criminalité.

Sur le plan judiciaire, 22.981 personnes ont été déférées devant la justice durant cette période, tandis que 36.683 individus ont été interpellés en flagrant délit. Parmi eux, 2.686 personnes étaient impliqués dans des affaires de vol et 4.920 personnes faisaient l’objet de mandats de recherche à l’échelle nationale.

La lutte contre le trafic de drogues et de substances psychotropes a également enregistré des résultats significatifs. Les opérations menées ont permis la saisie de 1,173 tonnes de résine de cannabis (chira), de près de 15 kilogrammes de cocaïne, ainsi que de 64.736 comprimés psychotropes et 144 doses d’héroïne. À cela s’ajoutent 29 kilogrammes de kif et de tabac mélangé.

Les services de sécurité ont également procédé à la saisie de 25 drones, 10 kilogrammes d’or, 6.556 bouteilles d’alcool de contrebande, ainsi que 772 armes blanches, sans oublier d’importantes quantités de cigarettes, de médicaments et de tabac à chicha introduits illégalement sur le territoire.

Dans le cadre de la lutte contre les réseaux criminels organisés, 25 réseaux spécialisés dans le trafic de drogue et de comprimés hallucinogènes ont été démantelés, avec l’arrestation de 75 personnes. D’autres opérations ont permis de neutraliser un réseau impliqué dans la falsification de demandes de visa, un réseau d’immigration clandestine ayant conduit à l’interpellation de 58 individus, ainsi que des réseaux liés au détournement de biens saisis et au trafic d’or.

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Par ailleurs, 144 affaires de vols aggravés ont été recensées, en plus du traitement de nombreuses affaires liées aux denrées alimentaires impropres à la consommation et aux trafics divers.

En matière de sécurité routière, les autorités ont intensifié les contrôles pour lutter contre les comportements dangereux. Ainsi, 1.981 véhicules et motos ont été mis en fourrière, tandis que plus de 1.470 infractions liées à la conduite dangereuse et aux exhibitions ont été constatées.

La cérémonie a également été ponctuée par des démonstrations pratiques qui ont suscité l’intérêt du public, notamment des simulations de neutralisation d’engins explosifs et des exercices de détection de drogues à l’aide de chiens dressés. Ces démonstrations ont mis en évidence le niveau de professionnalisme et de préparation des unités sécuritaires d’Oujda.

L’événement s’est achevé dans une ambiance conviviale, symbolisée par le partage d’un moment festif entre les participants, traduisant la volonté de l’institution sécuritaire de renforcer sa proximité avec les citoyens et de consolider la confiance du public.