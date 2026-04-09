La DGSN et l’AMDIE signent une convention de partenariat pour consolider la sécurité et la fiabilité de l’environnement de l’investissement

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), chargée de la préservation de l’ordre public et de la protection des personnes et des biens, et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), investie de la mission de mise en œuvre de la stratégie de l’État en matière de développement, d’incitation et de promotion des investissements nationaux et étrangers, ainsi que des exportations des produits et services, ont signé une convention de partenariat visant à consolider la sécurité et la fiabilité de l’environnement de l’investissement, au service de l’attractivité économique.

Un communiqué conjoint indique que cet accord, signé en conformité avec les dispositions du Dahir n°1-09-213 relatif à la DGSN et le statut particulier du personnel de la Sûreté nationale, la loi n° 60-16 portant création de l’AMDIE et la loi n° 04-20 relative à la Carte nationale d’identité électronique, s’articule autour deux axes majeurs.

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Le premier axe porte sur l’exploitation du tiers de confiance national, développé par la DGSN, à travers l’habilitation de l’AMDIE à exploiter les fonctionnalités techniques de la CNIE, précise le communiqué, ajoutant que ces fonctionnalités sont désormais mises à la disposition de l’AMDIE via des mécanismes électroniques permettant l’authentification des CNIE et de leurs titulaires, dans la perspective de la protection des intérêts des citoyens et de l’État et d’améliorer la qualité des services fournis.

Le second axe porte sur le développement mutuel des compétences à travers la mobilisation des experts pour assurer des actions de formations spécialisées en matière de détection de la fraude documentaire et des cas d’usurpation d’identité, ainsi que la lutte contre la criminalité économique et financière et le blanchiment de capitaux.

À travers ce partenariat, la DGSN et l’AMDIE réaffirment leur engagement à promouvoir un climat d’affaires favorable à l’investissement, fondé sur la confiance, la performance et l’innovation et protecteur des intérêts stratégiques du Royaume, conclut le communiqué.