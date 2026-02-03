Ksar El Kébir: la DGSN mobilise deux unités mobiles pour approvisionner les populations sinistrées

La DGSN a mobilisé deux unités mobiles de production de pain au service des populations de Ksar El Kébir.

Outre le dispositif sécuritaire assuré par les éléments de la police avec professionnalisme, rigueur et sens des responsabilités, en coordination avec les autorités locales et les autres intervenants, la DGSN a mobilisé deux unités mobiles de production de pain afin de renforcer l’approvisionnement et de répondre aux besoins les plus urgents des populations, dans ces conditions climatiques exceptionnelles.

À cet égard, le commissaire divisionnaire Mohammed Ait Soudane, chargé des opérations logistiques à la DGSN, a indiqué que deux unités mobiles de boulangerie relevant de la DGSN ont été mobilisées en urgence pour approvisionner et soutenir la population locale de Ksar El Kébir en cette période difficile, marquée par d’importantes précipitations et la montée du niveau des eaux.

Lire aussi : À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?

Le responsable a précisé que les deux unités produisent actuellement l’équivalent de 6.000 unités de pain par jour, ajoutant que «la capacité de production peut être portée jusqu’à 10.000 unités, selon les besoins de la population de Ksar El Kébir».

Il a souligné que ces deux unités peuvent être appuyées par d’autres unités et équipes logistiques mobilisées au niveau central, prêtes à apporter leur soutien en fonction de l’évolution de la situation dans la ville.

Il a rappelé que l’opération de production, d’approvisionnement et de distribution du pain est menée en étroite coordination avec les autorités locales et les autres services de sécurité, afin d’assurer l’approvisionnement des citoyens en denrées alimentaires dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais.

Cette opération est, en effet, supervisée par des cadres spécialisés en sécurité sanitaire relevant de la DGSN, afin de garantir les plus hauts standards de qualité lors de la production du pain, qui couvre une part importante des besoins des habitants, notamment dans ce contexte exceptionnel marqué par la fermeture, à titre préventif, de nombreuses boulangeries et installations de services, dans un souci de préservation de la sécurité des citoyens.