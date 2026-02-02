Ksar El Kébir: ordre d’évacuation immédiate des zones inondables

Dans la soirée du lundi 2 février, les autorités ont lancé une vaste opération d’évacuation préventive des quartiers les plus exposés aux inondations à Ksar El Kébir. (S.Kadry/Le360)

Lundi 2 février au soir, les autorités locales de Ksar El Kébir ont lancé une opération d’évacuation ciblée dans certains quartiers de la ville. Cette décision intervient après la réception de données indiquant une hausse importante du niveau d’eau dans le barrage Oued El Makhazine, susceptible d’entraîner des écoulements supplémentaires vers le oued Loukkos.

Dans ce cadre, des équipes des autorités locales, de la Sûreté nationale et des Forces auxiliaires royales ont parcouru plusieurs secteurs afin d’organiser le déplacement temporaire des habitants concernés. Des moyens de transport ont été mobilisés pour transporter les personnes vers des centres d’accueil à Ksar El Kébir ainsi que vers Larache et Tanger.

Selon des sources locales, le niveau de remplissage du barrage a dépassé 140%, ce qui a conduit la Commission de veille à recommander des mesures préventives. Les quartiers principalement concernés sont Al-Diwan, Al-Marina, Route de Larache et Al-Andalous, considérés comme plus exposés en cas de montée des eaux du oued Loukkos.

Sur le terrain, des véhicules de police ont facilité le transport des habitants vers la gare routière et ferroviaire, où des bus étaient stationnés pour assurer leur déplacement vers des lieux sûrs. Parallèlement, des agents équipés de haut-parleurs ont informé les résidents et coordonné les opérations d’évacuation.

Les autorités locales de Ksar El Kébir redoutent l’éventuelle ouverture des vannes du barrage, prévue mardi 3 février, ainsi que ses répercussions sur la situation du oued Loukkos. Le niveau de l’eau pourrait y augmenter, entraînant des inondations importantes pouvant dépasser 5 mètres de hauteur dans certains quartiers de la ville.

À noter que le barrage Oued El Makhazine a reçu, du 1er septembre au 1er février, un volume total de 845 millions de mètres cubes d’apports hydriques, dont 518 millions de m³ ont été enregistrés au cours de la seule semaine écoulée, selon le chef du service de l’évaluation et de la planification des ressources hydriques à l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos (ABHL), Yassine Wahby.

Ces apports ont entraîné une hausse du niveau de la retenue du barrage, conduisant à un lâcher d’eau partiel depuis le 24 janvier, dans le cadre d’une gestion préventive. Cependant, le niveau de la retenue a continué d’augmenter de manière record, en raison de précipitations largement supérieures aux moyennes annuelles habituelles.