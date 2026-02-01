Inondations à Ksar El Kébir: des barrières métalliques installées et plusieurs quartiers évacués

La commission de veille et de suivi a décidé de fermer environ cinq nouveaux quartiers de la ville et d’en assurer la sécurisation, après l’évacuation préventive de leurs habitants, afin de faire face au risque d’inondations. Cette opération est menée en coordination avec les services de la police, les Forces armées royales (FAR), les Forces auxiliaires ainsi que les autorités locales.

Les quartiers de la Marina, Al Andalous, Arrahma, Moulay Ali Boughaleb et Az-Zouhour ont ainsi été fermés, en plus d’autres zones récemment identifiées à proximité immédiate de l’oued Loukkos, dont les eaux ont envahi plusieurs secteurs de Ksar El Kébir depuis mercredi dernier.

حواجز حديدية لتنفيذ عمليات إغلاق بالقصر الكبير

À la suite de la mise en place des barrières métalliques, d’importants dispositifs de sécurité ont été déployés. Des éléments de la police et des patrouilles pédestres, appuyés par des unités de l’armée et des Forces auxiliaires, ont été mobilisés pour empêcher tout accès aux quartiers fermés, tout en assurant la protection des habitations et des biens des riverains.

Par ailleurs, les autorités locales ont exhorté les habitants des zones menacées à quitter leurs domiciles et à se diriger vers les centres d’hébergement aménagés à cet effet par les Forces armées royales et les services compétents de la ville, dans le cadre des mesures préventives mises en place pour faire face à cette situation exceptionnelle.