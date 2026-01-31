Ksar El Kébir: accès réglementé à la ville pour le plein déploiement des mesures d’urgence et de secours

L’accès à Ksar El Kébir pour les personnes non résidentes est désormais régulé. Seules les personnes ayant de la famille ou des impératifs urgents sur place peuvent y entrer. De source sûre, Le360 apprend que l’objectif de la mesure est de permettre le plein déploiement, et dans les meilleurs délais et conditions, du dispositif d’urgence mis en place.

Cette décision vise à éviter tout afflux susceptible de compliquer la gestion de la situation d’urgence imposée par les crues, alors que les autorités locales assurent une mobilisation totale tout en apportant l’aide et l’assistance nécessaires aux populations. Les opérations d’évacuation et de prise en charge des sinistrés se poursuivent et la situation est maîtrisée.

Depuis mardi, les équipes de secours interviennent en continu dans plusieurs quartiers touchés par les inondations. Les opérations sont coordonnées entre les Forces armées royales (FAR), les autorités provinciales et la Protection civile. Les zones les plus affectées se situent dans les quartiers bas, à proximité des rives de l’oued Loukkos, dont le niveau a atteint des volumes records ces dernières semaines.

La montée des eaux s’explique notamment par le remplissage complet du barrage Oued El Makhazine, combiné à une forte houle qui a freiné l’écoulement naturel des eaux pluviales vers la mer.

Sur le terrain, les unités du génie militaire des FAR mènent des interventions ciblées dans les quartiers bordant l’avenue de la Libération. Des embarcations adaptées aux eaux peu profondes sont utilisées pour évacuer les habitants.

Après reconnaissance des zones inondées, les équipes escortent les embarcations à pied dans les passages les moins profonds afin de sécuriser le transfert des sinistrés et de leurs effets personnels. Des plongeurs participent à ces manœuvres, menées avec précision dans des conditions difficiles.

La Protection civile appuie ces opérations avec ses unités de secouristes et de plongeurs. Les équipes prennent contact avec les habitants, organisent leur embarquement, distribuent des gilets de sauvetage et assurent leur transfert vers des zones sûres. En parallèle, les FAR ont installé un camp d’hébergement pour accueillir les familles évacuées.

Les efforts de secours, de sauvetage et de protection ont permis d’atténuer l’ampleur des dégâts causés par les eaux. Si les autorités publiques ont fait preuve d’une grande anticipation et de sérieux face à ces conditions climatiques exceptionnelles, sans précédent dans la ville depuis plus de trois décennies, les bénévoles n’ont ménagé aucun effort pour soutenir les actions des unités de secours. Ainsi, un certain nombre de propriétaires de camions et de tracteurs ont pris l’initiative de prêter main-forte aux citoyens bloqués dans des zones inondées à des niveaux bas, dans une démarche qui reflète l’esprit de solidarité et de cohésion dans les interventions sur le terrain.

Un esprit à consolider notamment en évitant les déplacements dans la ville par les personnes qui n’y habitent pas d’ordinaire, en respectant les directives de prévention décrétées en ces temps exceptionnels et en observant la plus grande vigilance.