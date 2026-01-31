Société

Ksar El Kébir: accès réglementé à la ville pour le plein déploiement des mesures d’urgence et de secours

L’accès à la ville de Ksar El Kébir pour les personnes non résidentes est désormais régulé.

Les autorités ont limité l’accès à Ksar El Kébir pour les personnes non résidentes, notamment en fermant provisoirement la route nationale n°1 au niveau de la ville. Une mesure destinée à faciliter les opérations d’évacuation et d’assistance et à garantir la sécurité des citoyens, au moment où les équipes de secours poursuivent leurs interventions sur le terrain après les inondations liées à la montée des eaux de l’oued Loukkos.

Par La Rédaction
Le 31/01/2026 à 19h13

L’accès à Ksar El Kébir pour les personnes non résidentes est désormais régulé. Seules les personnes ayant de la famille ou des impératifs urgents sur place peuvent y entrer. De source sûre, Le360 apprend que l’objectif de la mesure est de permettre le plein déploiement, et dans les meilleurs délais et conditions, du dispositif d’urgence mis en place.

Cette décision vise à éviter tout afflux susceptible de compliquer la gestion de la situation d’urgence imposée par les crues, alors que les autorités locales assurent une mobilisation totale tout en apportant l’aide et l’assistance nécessaires aux populations. Les opérations d’évacuation et de prise en charge des sinistrés se poursuivent et la situation est maîtrisée.

Depuis mardi, les équipes de secours interviennent en continu dans plusieurs quartiers touchés par les inondations. Les opérations sont coordonnées entre les Forces armées royales (FAR), les autorités provinciales et la Protection civile. Les zones les plus affectées se situent dans les quartiers bas, à proximité des rives de l’oued Loukkos, dont le niveau a atteint des volumes records ces dernières semaines.

La montée des eaux s’explique notamment par le remplissage complet du barrage Oued El Makhazine, combiné à une forte houle qui a freiné l’écoulement naturel des eaux pluviales vers la mer.

Lire aussi : Ksar El Kébir: inondation de plusieurs quartiers suite à la crue du Loukkos

Sur le terrain, les unités du génie militaire des FAR mènent des interventions ciblées dans les quartiers bordant l’avenue de la Libération. Des embarcations adaptées aux eaux peu profondes sont utilisées pour évacuer les habitants.

Après reconnaissance des zones inondées, les équipes escortent les embarcations à pied dans les passages les moins profonds afin de sécuriser le transfert des sinistrés et de leurs effets personnels. Des plongeurs participent à ces manœuvres, menées avec précision dans des conditions difficiles.

La Protection civile appuie ces opérations avec ses unités de secouristes et de plongeurs. Les équipes prennent contact avec les habitants, organisent leur embarquement, distribuent des gilets de sauvetage et assurent leur transfert vers des zones sûres. En parallèle, les FAR ont installé un camp d’hébergement pour accueillir les familles évacuées.

Les efforts de secours, de sauvetage et de protection ont permis d’atténuer l’ampleur des dégâts causés par les eaux. Si les autorités publiques ont fait preuve d’une grande anticipation et de sérieux face à ces conditions climatiques exceptionnelles, sans précédent dans la ville depuis plus de trois décennies, les bénévoles n’ont ménagé aucun effort pour soutenir les actions des unités de secours. Ainsi, un certain nombre de propriétaires de camions et de tracteurs ont pris l’initiative de prêter main-forte aux citoyens bloqués dans des zones inondées à des niveaux bas, dans une démarche qui reflète l’esprit de solidarité et de cohésion dans les interventions sur le terrain.

Un esprit à consolider notamment en évitant les déplacements dans la ville par les personnes qui n’y habitent pas d’ordinaire, en respectant les directives de prévention décrétées en ces temps exceptionnels et en observant la plus grande vigilance.

Par La Rédaction
Le 31/01/2026 à 19h13
#Inondations#Ksar El Kébir#Accès#autorités locales#FAR

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations à Ksar El Kébir: suspension exceptionnelle des cours pendant une semaine

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations à Ksar El Kébir: voici les dispositifs d’urgence déployés sur le terrain

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

La DGSN dément toute vague de pillages dans les zones sinistrées de Ksar El Kébir

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ksar El Kébir: les Forces armées royales mettent en place un camp d’hébergement pour les sinistrés des inondations

Articles les plus lus

1
Barrages: le taux de remplissage grimpe à 61,3%, Al Wahda tire la hausse des réserves
2
Obsèques de Abdelhadi Belkhayat à Casablanca: ses amis et proches lui rendent un ultime hommage
3
France: Rafik Temghari, itinéraire d’un élu qui veut algérianiser les Hauts-de-Seine
4
Le barrage Allal El Fassi frôle le plein avec un taux de remplissage de 98%
5
Industrie de défense: comment et pourquoi le Maroc change d’échelle
6
La CAF hors-jeu
7
Décès de l’artiste Abdelhadi Belkhayat, un monument de la chanson marocaine
8
La Fondation nationale des musées prend les rênes du Musée de la photographie et des arts visuels
Revues de presse

Voir plus