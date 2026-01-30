Société

La DGSN dément toute vague de pillages dans les zones sinistrées de Ksar El Kébir

Un membre de la DGSN, aux côtés de son véhicule de service.

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a formellement démenti les informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état de vols et de pillages dans les zones touchées par les récentes inondations à Ksar El Kébir. Les autorités assurent qu’aucune plainte n’a été enregistrée à ce jour et que les dispositifs de sécurité restent pleinement mobilisés.

Par La Rédaction
Le 30/01/2026 à 15h42

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a catégoriquement démenti l’existence de cas de vol ou de pillage dans les zones affectées par les récentes inondations qu’a connues la ville de Ksar El Kébir. Dans un communiqué, l’institution dénonce des informations «erronées et exagérées» diffusées sur les réseaux sociaux.

La DGSN précise que, jusqu’à ce vendredi, ses services à Ksar El Kébir n’ont enregistré aucun signalement ni plainte concernant des vols visant des commerces ou des établissements de santé, contrairement à ce qui a été affirmé dans certains contenus numériques largement relayés. Ces allégations ont, selon la même source, fait l’objet de vérifications sur le terrain, notamment auprès des propriétaires des commerces cités, qui ont confirmé ne pas avoir été victimes de vols.

Par ailleurs, la DGSN affirme que l’ensemble de ses unités et services opérationnels demeure pleinement mobilisé, en coordination avec les autres forces publiques, afin d’assurer la sécurité et le maintien de l’ordre public dans la ville. Des protocoles stricts de sécurité sont actuellement mis en œuvre pour garantir une application rigoureuse de la loi face à toute tentative portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

Par La Rédaction
Le 30/01/2026 à 15h42
#Ksar El Kebir#Inondations#DGSN#Maroc

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Recherché par Interpol, un Français arrêté à l’aéroport Rabat-Salé

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit le directeur de la police danoise à Rabat

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Recherché par Interpol, un Français arrêté à Tanger

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Coopération sécuritaire: avec l’appui de la DGSN, l’Espagne démantèle un réseau de trafic de drogue

Articles les plus lus

1
Les retenues des barrages frôlent 10 milliards de m³, le taux de remplissage gagne 2 points en une journée
2
Fondation Jean Jaurès: «le style de leadership de Mohammed VI échappe aux catégories classiques du pouvoir spectaculaire»
3
Barrage Al Wahda: des déversements préventifs enclenchés après la forte remontée du niveau
4
Lions de l’Atlas: Regragui va-t-il apprendre de la CAN et cesser d’écarter les jeunes talents?
5
Sahara: l’UE adopte une position commune en faveur du plan d’autonomie marocain
6
Quand l’Algérie regrette Bouteflika: anatomie d’une nostalgie née des esbroufes de Tebboune
7
Ksar El Kébir: inondation de plusieurs quartiers suite à la crue du Loukkos
8
Le nouveau port Nador West Med prêt à entrer en service fin 2026: ce qu’il faut retenir
Revues de presse

Voir plus