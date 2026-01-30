La DGSN dément toute vague de pillages dans les zones sinistrées de Ksar El Kébir

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a catégoriquement démenti l’existence de cas de vol ou de pillage dans les zones affectées par les récentes inondations qu’a connues la ville de Ksar El Kébir. Dans un communiqué, l’institution dénonce des informations «erronées et exagérées» diffusées sur les réseaux sociaux.

La DGSN précise que, jusqu’à ce vendredi, ses services à Ksar El Kébir n’ont enregistré aucun signalement ni plainte concernant des vols visant des commerces ou des établissements de santé, contrairement à ce qui a été affirmé dans certains contenus numériques largement relayés. Ces allégations ont, selon la même source, fait l’objet de vérifications sur le terrain, notamment auprès des propriétaires des commerces cités, qui ont confirmé ne pas avoir été victimes de vols.

Par ailleurs, la DGSN affirme que l’ensemble de ses unités et services opérationnels demeure pleinement mobilisé, en coordination avec les autres forces publiques, afin d’assurer la sécurité et le maintien de l’ordre public dans la ville. Des protocoles stricts de sécurité sont actuellement mis en œuvre pour garantir une application rigoureuse de la loi face à toute tentative portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens.