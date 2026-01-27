Politique

Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit le directeur de la police danoise à Rabat

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et Mikael Wern, directeur de la police danoise.

Une réunion de travail s’est tenue, ce mardi 27 janvier à Rabat, entre Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, et Mikael Wern, directeur de la police danoise, autour des enjeux sécuritaires d’intérêt commun.

Par La Rédaction
Le 27/01/2026 à 12h33

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a tenu ce mardi à Rabat une séance de travail avec Mikael Wern, directeur de la police et responsable de l’unité nationale danoise spécialisée dans la lutte contre la criminalité organisée.

La délégation danoise comprenait également des hauts responsables des services de sécurité et de lutte contre le crime, ainsi que des représentants de l’ambassade du Danemark au Maroc.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et Mikael Wern, directeur de la police danoise.

Un communiqué du pôle DGSN-DGST indique que cette rencontre a permis d’examiner plusieurs dossiers sécuritaires d’intérêt commun. Les discussions ont notamment porté sur l’évaluation de la coopération bilatérale dans la lutte contre les réseaux criminels transnationaux et sur les mouvements des groupes terroristes aux échelles régionale et internationale, en plus du renforcement des mécanismes de coordination relatifs au suivi, à la poursuite et à l’extradition des personnes recherchées au niveau international.

Cette réunion a également servi de cadre pour réaffirmer la volonté commune des deux parties de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays. À cette occasion, il a été convenu de mettre en place un dispositif institutionnel et juridique visant à consolider les relations entre les services marocains de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire et leurs homologues danois, notamment à travers l’échange d’expertises, l’appui technique, le développement de programmes de formation policière conjoints et le renforcement de la coopération opérationnelle.

Lire aussi : Coopération sécuritaire: avec l’appui de la DGSN, l’Espagne démantèle un réseau de trafic de drogue

Dans cette perspective, les deux responsables ont souligné la nécessité de procéder prochainement à la signature d’un mémorandum d’entente commun, qui servira de cadre de référence pour la coopération bilatérale. Ce document constituera une base essentielle pour l’instauration d’une coopération sécuritaire solide, mettant en avant le rôle croissant du Maroc en tant que partenaire stratégique et fiable au sein du dispositif international de lutte contre la criminalité, le terrorisme et l’extrémisme.

Cette rencontre s’inscrit ainsi dans la dynamique adoptée par la Direction générale de la sûreté nationale et la Direction générale de la surveillance du territoire visant à renforcer leurs partenariats internationaux avec les services de sécurité des pays frères et amis, tout en s’ouvrant à de nouveaux partenaires régionaux et internationaux. Elle illustre également l’engagement constant de ces institutions dans les efforts internationaux destinés à prévenir et neutraliser les menaces pesant sur la sécurité régionale et mondiale, conclut le communiqué du pôle DGSN-DGST.

Par La Rédaction
Le 27/01/2026 à 12h33
#DGSN#Abdellatif Hammouchi#Police danoise#Coopération sécuritaire

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit les ambassadeurs du Royaume-Uni, du Gabon et de la Malaisie

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Abdellatif Hammouchi inaugure l’Institut supérieur des sciences de la sécurité à Ifrane

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Abdellatif Hammouchi reçoit le Secrétaire général adjoint du Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Interpol décerne sa plus haute distinction à Abdellatif Hammouchi

Articles les plus lus

1
Scandale de Ghar Djebilet: Djelloul Slama, l’expert algérien qui en savait trop, enlevé par le régime
2
L’Algérie se marginalise
3
Jean-Baptiste Guégan: «la CAN 2025 au Maroc, un tournoi qui rompt avec les vieux récits»
4
Algérie: dos au mur, le clan présidentiel tente de désamorcer la crise avec les généraux
5
Tribune. Influence: quand une invitation suffit à fabriquer une voix
6
Voici comment les retenues des barrages ont augmenté de 671 millions de m³ en quatre jours
7
À vouloir trop en faire, Alger finit par montrer son vrai visage
8
Une victoire molle
Revues de presse

Voir plus