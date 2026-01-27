Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit le directeur de la police danoise à Rabat

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et Mikael Wern, directeur de la police danoise.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a tenu ce mardi à Rabat une séance de travail avec Mikael Wern, directeur de la police et responsable de l’unité nationale danoise spécialisée dans la lutte contre la criminalité organisée.

La délégation danoise comprenait également des hauts responsables des services de sécurité et de lutte contre le crime, ainsi que des représentants de l’ambassade du Danemark au Maroc.

Un communiqué du pôle DGSN-DGST indique que cette rencontre a permis d’examiner plusieurs dossiers sécuritaires d’intérêt commun. Les discussions ont notamment porté sur l’évaluation de la coopération bilatérale dans la lutte contre les réseaux criminels transnationaux et sur les mouvements des groupes terroristes aux échelles régionale et internationale, en plus du renforcement des mécanismes de coordination relatifs au suivi, à la poursuite et à l’extradition des personnes recherchées au niveau international.

Cette réunion a également servi de cadre pour réaffirmer la volonté commune des deux parties de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays. À cette occasion, il a été convenu de mettre en place un dispositif institutionnel et juridique visant à consolider les relations entre les services marocains de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire et leurs homologues danois, notamment à travers l’échange d’expertises, l’appui technique, le développement de programmes de formation policière conjoints et le renforcement de la coopération opérationnelle.

Dans cette perspective, les deux responsables ont souligné la nécessité de procéder prochainement à la signature d’un mémorandum d’entente commun, qui servira de cadre de référence pour la coopération bilatérale. Ce document constituera une base essentielle pour l’instauration d’une coopération sécuritaire solide, mettant en avant le rôle croissant du Maroc en tant que partenaire stratégique et fiable au sein du dispositif international de lutte contre la criminalité, le terrorisme et l’extrémisme.

Cette rencontre s’inscrit ainsi dans la dynamique adoptée par la Direction générale de la sûreté nationale et la Direction générale de la surveillance du territoire visant à renforcer leurs partenariats internationaux avec les services de sécurité des pays frères et amis, tout en s’ouvrant à de nouveaux partenaires régionaux et internationaux. Elle illustre également l’engagement constant de ces institutions dans les efforts internationaux destinés à prévenir et neutraliser les menaces pesant sur la sécurité régionale et mondiale, conclut le communiqué du pôle DGSN-DGST.