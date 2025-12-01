Abdellatif Hammouchi reçoit le Secrétaire général adjoint du Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme

Le patron du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, et Alexandre Zouev, secrétaire général adjoint du Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, lundi 1er décembre 2025 à Rabat.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu aujourd’hui, lundi, Alexandre Zouev, le nouveau Secrétaire général adjoint du Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, qui effectue une visite de travail au Royaume.

Selon un communiqué du pôle DGSN-DGST, les deux parties ont discuté des défis émergents liés à la montée des risques terroristes dans plusieurs foyers de tension à travers le monde, notamment dans la région du Sahel et du Sahara, la Corne de l’Afrique, la Syrie et l’Afghanistan, ainsi que les moyens de renforcer la coopération et l’assistance mutuelle entre le Maroc et le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme dans le domaine de la prévention de l’extrémisme violent et des mécanismes pour y faire face.

Le patron du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, et Alexandre Zouev, secrétaire général adjoint du Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, lundi 1er décembre 2025 à Rabat.

Les deux parties ont également examiné les moyens de coordonner les initiatives de lutte contre le terrorisme aux niveaux régional et international, ainsi que les mécanismes permettant d’élargir ces initiatives afin d’inclure les domaines de coopération relatifs à la sécurisation des grands événements sportifs face aux risques et menaces terroristes.

Lire aussi : De l’organisation aux résolutions adoptées: pourquoi la 93ème AG d’Interpol a fait l’unanimité

Le communiqué précise que le nouveau Secrétaire général adjoint du Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme a exprimé son souhait de s’informer sur l’expérience sécuritaire marocaine en matière de lutte contre le terrorisme, qu’il a qualifiée d’importante et de nécessaire pour renforcer la coopération internationale en vue de combattre les organisations terroristes et de les priver de tout refuge, base arrière, source de financement ou vivier de recrutement et d’endoctrinement.

Le communiqué conclut que cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement du pôle DGSN-DGST en faveur du renforcement des mécanismes de coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine sécuritaire, reflète l’importance croissante du Royaume en tant que partenaire essentiel et fiable dans les initiatives internationales et les efforts onusiens visant à lutter contre le terrorisme et l’extrémisme.