À Marrakech, Abdellatif Hammouchi passe le flambeau d’Interpol à Hong Kong

À Marrakech, la cérémonie de clôture de la 93ème Assemblée générale d’Interpol s’est achevée sur un moment hautement symbolique. Il s’agit de la remise du drapeau de l’organisation à Hong Kong, désignée pour accueillir la session de 2026. Ce rituel, devenu traditionnel dans les instances d’Interpol, marque le transfert officiel de responsabilité entre le pays hôte sortant et celui qui prendra la relève.

La scène s’est déroulée devant plus de 800 délégués de 179 pays membres, dont 82 chefs de police et 25 ministres et vice-ministres. Le Maroc, hôte de l’édition 2025, a transmis l’emblème de l’organisation à la délégation de Hong Kong, conduite par des représentants de la Sécurité publique de la Chine et le commissaire de police de Hong Kong.

INTERPOL’s General Assembly is hosted by a different member country each year.



Upcoming hosts will be:

📍 2026: Hong Kong, China 🇨🇳

📍 2027: Doha, Qatar 🇶🇦

📍 2028: Addis Ababa, Ethiopia 🇪🇹

📍 2029: Seoul, Republic of Korea 🇰🇷 pic.twitter.com/WzrXa3ftO1 — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 27, 2025