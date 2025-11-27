Politique

À Marrakech, Abdellatif Hammouchi passe le flambeau d’Interpol à Hong Kong

Abdellatif Hammouchi a passé, jeudi 27 novembre 2025, le flambeau d’Interpol à Hong Kong. (A.Gadrouz/Le360)

Par Hajar Kharroubi et Adil Gadrouz
Le 27/11/2025 à 17h43

VidéoÀ l’issue de la dernière journée de la 93ème session de l’Assemblée générale d’Interpol à Marrakech, le drapeau de l’organisation a été officiellement remis à Hong Kong, qui accueillera la prochaine édition en 2026.

À Marrakech, la cérémonie de clôture de la 93ème Assemblée générale d’Interpol s’est achevée sur un moment hautement symbolique. Il s’agit de la remise du drapeau de l’organisation à Hong Kong, désignée pour accueillir la session de 2026. Ce rituel, devenu traditionnel dans les instances d’Interpol, marque le transfert officiel de responsabilité entre le pays hôte sortant et celui qui prendra la relève.

La scène s’est déroulée devant plus de 800 délégués de 179 pays membres, dont 82 chefs de police et 25 ministres et vice-ministres. Le Maroc, hôte de l’édition 2025, a transmis l’emblème de l’organisation à la délégation de Hong Kong, conduite par des représentants de la Sécurité publique de la Chine et le commissaire de police de Hong Kong.

Par Hajar Kharroubi et Adil Gadrouz
Le 27/11/2025 à 17h43
#Interpol#Drapeau#Abdellatif Hammouchi#Hong Kong

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Interpol décerne sa plus haute distinction à Abdellatif Hammouchi

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Exclusif. Lucas Philippe, nouveau président d’Interpol: «notre priorité est de devenir un hub de compétences et d’anticipation des menaces»

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ahmed Naser Al-Raisi, président d’Interpol: comment le Maroc s’est imposé par son expertise dans la lutte contre le crime organisé

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

AG d’Interpol à Marrakech. Lutte commune contre la criminalité au 21ème siècle: la formule de Abdellatif Hammouchi

Articles les plus lus

1
Interpol décerne sa plus haute distinction à Abdellatif Hammouchi
2
Uber fait son retour au Maroc avec un lancement prudent: ce qu’il faut retenir
3
Impôt: la DGI durcit le ton contre la fraude fiscale
4
Exclusif. Résolution 2797, «un soutien pour l’Afrique»: trois grands dirigeants africains témoignent
5
Résolution 2797 de l’ONU sur le Sahara: comment l’Algérie a retardé sa publication en vue de pervertir la traduction du texte final
6
Boualem Sansal persiste et signe: la marocanité du Sahara oriental repose «sur des faits réels»
7
Le rappeur Maes face à 7 ans de prison au Maroc: exil, menace et condamnation
8
Le rire est le propre de l’homme
Revues de presse

Voir plus