Interpol décerne sa plus haute distinction à Abdellatif Hammouchi

الأنتربول يمنح أعلى وسام له لعبد اللطيف حموشي

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire national, Abdellatif Hammouchi, et le président sortant d'Interpol, Ahmed Naser Al-Raisi. (A.Gadrouz/Le360)

Par Hajar Kharroubi et Adil Gadrouz
Le 27/11/2025 à 16h38

VidéoLe directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire national, Abdellatif Hammouchi, a reçu, ce jeudi 27 novembre 2025 à Marrakech, la plus haute distinction d’Interpol. Un hommage des plus rares qui consacre plusieurs années d’engagement dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale.

L’image restera comme l’un des moments forts de la 93ème Assemblée générale d’Interpol à Marrakech. Devant les délégations de 179 pays, Ahmed Naser Al-Raisi, président sortant de l’organisation, a remis à Abdellatif Hammouchi la distinction la plus prestigieuse que l’institution mondiale réserve à quelques figures d’exception. Un geste qui n’a rien d’anodin et qui confirme la place singulière du patron du pôle DGSN-DGST sur la scène sécuritaire internationale.

La haute distinction vient donc saluer l’action du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, mais aussi les efforts personnels de Abdellatif Hammouchi en matière de coopération policière internationale.

Pour Interpol, il s’agit d’une reconnaissance explicite du professionnalisme et de la fiabilité des services de sécurité marocains, souvent cités en exemple pour l’efficacité de leurs opérations conjointes et leurs contributions aux enquêtes globales.

Lire aussi : Exclusif. Lucas Philippe, nouveau président d'Interpol: «notre priorité est de devenir un hub de compétences et d'anticipation des menaces»

Après la remise de la médaille, Abdellatif Hammouchi a offert un cadeau symbolique à Ahmed Naser Al-Raisi, en hommage à son mandat et à son rôle dans le renforcement du fonctionnement d’Interpol. Un geste similaire a été adressé à Valdecy Urquiza, secrétaire général de l’organisation, en signe de considération et d’estime.

La cérémonie s’est achevée sur l’un des temps protocolaires incontournables de l’Assemblée générale d’Interpol: la remise du drapeau de l’Organisation, symbole du passage de relais entre pays hôtes. À l’issue de cette 93ème session organisée au Maroc, l’emblème a ainsi été transmis à Hong Kong, qui accueillera la 94ème Assemblée générale en 2026.

Exclusif. Lucas Philippe, nouveau président d'Interpol: «notre priorité est de devenir un hub de compétences et d'anticipation des menaces»

Ahmed Naser Al-Raisi, président d'Interpol: comment le Maroc s'est imposé par son expertise dans la lutte contre le crime organisé

AG d'Interpol à Marrakech. Lutte commune contre la criminalité au 21ème siècle: la formule de Abdellatif Hammouchi

Interpol à Marrakech: le président Ahmed Naser Al-Raisi présente les enjeux de la 93ᵉ Assemblée générale

