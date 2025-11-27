De l’organisation aux résolutions adoptées: pourquoi la 93ème AG d’Interpol a fait l’unanimité

La 93ème Assemblée générale d’Interpol s’est achevée, ce jeudi 27 novembre à Marrakech, après quatre jours de travaux qui ont placé le Maroc au centre de l’attention sécuritaire internationale. La «participation exceptionnelle», la «richesse des discussions» et le «consensus qui a marqué la fin des travaux» ont été mis en avant par les organisateurs.

En prenant la parole lors de la séance finale, Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, a rappelé que la cité ocre avait capté l’attention du monde entier tout au long de cette AG.

Il a indiqué que cette mobilisation internationale reflétait l’impact direct des décisions de l’Assemblée générale d’Interpol sur la sécurité et la stabilité mondiales, et que toutes les institutions sécuritaires, au Maroc comme ailleurs, attendaient les résultats de cette édition avec un intérêt particulier.

Abdellatif Hammouchi a par ailleurs expliqué que le Maroc avait été «honoré d’accueillir la 93ème session de l’Assemblée générale», ajoutant que la ville de Marrakech se réjouissait de voir son nom associé aux décisions éclairées qui y ont été prises. Il a estimé que cette réunion confortait les orientations de la sécurité marocaine et valorisait les efforts constants des autorités nationales, mobilisées pour offrir les meilleures conditions de travail aux délégations internationales et pour contribuer à une vision commune d’un monde plus sûr et plus stable.

Une édition exceptionnelle par son ampleur et son bilan

Le directeur général de la Sûreté nationale a, en outre, souligné que cette Assemblée générale avait été une réussite sur tous les plans. Il a mis en avant le nombre de pays présents, l’importance des organisations internationales représentées, la stature des délégations et la qualité des résolutions adoptées. «Nous étions convaincus, au sein du Maroc, que cette session connaîtrait le succès, qu’elle permettrait de consolider les liens de coopération sécuritaire multilatérale et qu’elle servirait de point de départ pour faciliter la coopération bilatérale entre les États membres d’Interpol», a-t-il affirmé.

Why the INTERPOL General Assembly matters — straight from ministers themselves.



Cooperation. Coordination. Global security. pic.twitter.com/rRfM5gJEq8 — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 26, 2025

Dans cette perspective, «nous avons veillé à une préparation optimale et mobilisé tous les moyens nécessaires pour assurer sa réussite, convaincus que la sécurité du Maroc et la sûreté de ses citoyens commencent par la sécurité de tous les États membres d’Interpol. Car la sécurité est un système intégré, indivisible, fondé sur la coopération équitable, le respect mutuel, la confiance sincère et le travail collectif».

La présence de responsables sécuritaires de premier plan, d’experts internationaux et de représentants d’organisations régionales et mondiales a permis l’adoption de résolutions qualifiées d’«innovantes et de recommandations avancées, adaptées aux défis sécuritaires présents et à venir».

Parallèlement, Abdellatif Hammouchi a tenu à rendre un hommage appuyé au président sortant d’Interpol, le docteur Ahmed Naser Al-Raisi. «Au terme de cette session, je tiens à rendre un hommage appuyé à Son Excellence le docteur Ahmed Naser Al-Raisi pour ses efforts remarquables et ses actions louables à la tête d’Interpol, qui ont permis à l’Organisation d’occuper une place éminente sur la scène internationale», a-t-il confié.

Lors de l'ouverture de la 93ème Assemblée générale d’Interpol, le lundi 24 novembre 2025. (A.Gadrouz/Le360)

«Par son expérience, sa sagesse et la qualité de sa direction, il a contribué efficacement à renforcer la cohésion entre les États membres, à unifier la vision d’Interpol et à consolider sa présence opérationnelle (...) Je lui souhaite, ainsi qu’à son équipe, santé, bien-être, réussite et succès dans ses futures responsabilités», a-t-il poursuivi.

Il a également félicité Lucas Philippes, nouveau président d’Interpol, pour son élection. «Je lui souhaite plein succès dans ses lourdes responsabilités. Je lui assure de l’engagement sincère du Maroc à coopérer avec lui, dans le respect du statut de l’organisation et conformément aux orientations de la sécurité nationale et des intérêts stratégiques du Royaume», a-t-il déclaré.

Quant au président sortant d’Interpol, Ahmed Naser Al-Raisi, il a ouvert son intervention en exprimant un profond sentiment de gratitude et de fierté. Il a adressé ses remerciements au roi Mohammed VI.

🇲🇦 التحضيرات على قدم وساق في مراكش استعداداً لاجتماعات الجمعية العامة للإنتربول هذا العام، بمتابعة حثيثة من أخي معالي عبداللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني. pic.twitter.com/478ZQmWw4x — Ahmed Naser Al-Raisi (@AhmedNAlRaisi) November 22, 2025

«Vous avez touché nos cœurs par ce que vous nous avez offert (...) Durant ces derniers jours, nous avons été témoins d’un modèle remarquable de professionnalisme et de préparation. Il était évident, à chaque instant, que la vision éclairée de Sa Majesté le Roi avait fait de la sécurité et de la stabilité un pilier du développement et une base essentielle de la coopération internationale. Il était tout aussi naturel que nous soyons admiratifs devant ce niveau d’organisation, ce souci du détail et cette hospitalité généreuse qui a traité chaque invité comme un membre à part entière de la famille marocaine», a-t-il témoigné.

INTERPOL’s General Assembly has officially opened, bringing together senior law enforcement officials and ministers from around the world to address current and future organized crime threats.



Press release 🔗: https://t.co/mSUV3uJUkO pic.twitter.com/B13DoknPqH — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 24, 2025

Revenant sur le déroulé des travaux de cette édition, Ahmed Naser Al-Raisi a rappelé que des décisions importantes avaient été adoptées pour renforcer la capacité d’Interpol à lutter contre la criminalité organisée, améliorer l’échange d’informations, perfectionner les notices internationales et mettre en place des plateformes numériques plus avancées. Il a expliqué que «ces avancées représentaient un engagement collectif destiné à laisser une empreinte durable sur l’architecture de la sécurité mondiale».

Le président sortant a, par ailleurs, estimé que l’accueil de la session à Marrakech constituait un message de confiance adressé au monde entier. Il a assuré que l’organisation resterait aux côtés du Royaume pour soutenir sa sécurité et accompagner tous les événements internationaux qu’il organisera. «Notre partenariat avec le Maroc n’est pas circonstanciel, il s’agit d’une relation stratégique, fondée sur la confiance, la coordination et une ambition commune: bâtir un monde plus sûr pour tous.»

«Que l’esprit de Marrakech demeure dans nos cœurs»

Au moment d’évoquer la fin de son mandat de quatre années, Ahmed Naser Al-Raisi a souligné que si les mandats prenaient fin, le service de la sécurité et de l’humanité, lui, ne s’arrêtait jamais. Il a remercié les États membres, qu’il a qualifiés de «cœur battant de l’organisation», et il a salué l’hospitalité marocaine et la sincérité de l’accueil réservé aux délégations.

Il a conclu en affirmant que Marrakech serait quittée avec la conviction que la coopération et le travail conjoint demeuraient la voie la plus sûre pour bâtir un monde plus stable et plus humain.

Vue aérienne du site accueillant la 93ᵉ session de l’Assemblée Générale d’INTERPOL à Marrakech : les Jardins de la Menara. Ce lieu, spécialement conçu pour l’événement, allie fonctionnalité et esthétique, en s’inspirant de l’architecture marocaine, de son art et de son… pic.twitter.com/bCpRSmxPuG — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) November 24, 2025