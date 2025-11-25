Abdellatif Hammouchi reçoit le chef du service de police de l’ONU

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et le chef du service de police relevant de l’Organisation des Nations Unies et sous-secrétaire général chargé de l’État de droit, Faisal Shahkar.

En marge de la 93ème Assemblée générale d’Interpol, qui se tient actuellement à Marrakech, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi, s’est entretenu avec le chef du service de police relevant de l’Organisation des Nations Unies et sous-secrétaire général chargé de l’État de droit, Faisal Shahkar.

Lors de cette entrevue, Faisal Shahkar a exprimé la volonté du Secrétaire général de l’ONU de renforcer la coopération et le partenariat sécuritaire avec les services de la Sûreté nationale du Maroc, de manière à consolider et soutenir les forces de police des Nations Unies, tant à leur siège à New York que dans leurs missions de maintien de la paix dans les zones de tension à travers le monde.

Le responsable a également insisté sur l’importance de tirer parti des ressources humaines policières marocaines dans les différentes missions onusiennes, compte tenu de leur expérience de terrain, de leur haut niveau de qualification, ainsi que de leur maîtrise des langues étrangères leur permettant d’être déployées et d’opérer dans de nombreuses régions du monde.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des réunions bilatérales tenues par le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire avec les chefs des délégations des États et des organisations internationales et régionales participant à la 93ème session de l’Assemblée générale d’Interpol, qui se poursuit jusqu’au jeudi 27 novembre à Marrakech.

Ces rencontres visent à renforcer les relations de coopération et à consolider les partenariats sécuritaires entre le Maroc et les différents partenaires régionaux et internationaux, au service des enjeux de sécurité globale et de la lutte contre toutes les formes de criminalité transnationale.