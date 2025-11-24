Lutte contre le crime organisé: Abdellatif Hammouchi et le commissaire général de la Police fédérale éthiopienne signent un mémorandum d’accord

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et le commissaire général de la Police fédérale éthiopienne, Demelash Gebremichael.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale, la signature de cet accord a eu lieu en marge de la 93ème session de l’Assemblée générale de l’organisation internationale de police criminelle (Interpol), organisée à Marrakech du 24 au 27 novembre 2025.

Cet accord stipule la mise en place d’un cadre référentiel pour encadrer la coopération entre les deux pays dans le domaine sécuritaire, de manière à favoriser l’échange d’expertises, d’expériences, d’informations et d’assistance technique, en vue de garantir une compréhension profonde et une lutte efficace contre les différentes formes de crime organisé qui pourraient menacer la sécurité des deux pays, précise la même source.

Le mémorandum d’accord permet également aux services de la sûreté nationale du Maroc d’apporter à leurs homologues éthiopiens toute l’aide nécessaire en matière de formation, de soutien technique et de renseignements, afin de leur permettre de développer leurs ressources humaines et de renforcer leurs capacités en matière de prévention et de lutte contre la criminalité.

Cet accord a défini son champ d’application dans les domaines de la lutte contre la traite des êtres humains, l’immigration illégale, le trafic d’organes humains, le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs chimiques, le trafic illicite d’armes, d’explosifs et de matières dangereuses, la lutte contre la cybercriminalité et la lutte contre la criminalité financière et économique et le blanchiment d’argent, outre l’ensemble des domaines qui pourraient constituer un objet d’intérêt commun pour les deux pays.

À l’issue de cette signature, poursuit le communiqué, le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire et le Commissaire général de la police fédérale éthiopienne ont eu des entretiens au cours desquels ils ont passé en revue le bilan de la coopération bilatérale sécuritaire et les moyens à même de promouvoir ce partenariat entre les deux pays, afin de consolider et de renforcer la sécurité commune.