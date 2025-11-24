Politique

Lutte contre le crime organisé: Abdellatif Hammouchi et le commissaire général de la Police fédérale éthiopienne signent un mémorandum d’accord

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et le commissaire général de la Police fédérale éthiopienne, Demelash Gebremichael.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et le commissaire général de la Police fédérale éthiopienne, Demelash Gebremichael, ont signé, ce lundi à Marrakech, un mémorandum d’accord portant sur la coopération opérationnelle, informationnelle et technique pour lutter contre les différentes formes de criminalité violente et de crime organisé menaçant la sécurité des deux pays.

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/11/2025 à 19h10

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale, la signature de cet accord a eu lieu en marge de la 93ème session de l’Assemblée générale de l’organisation internationale de police criminelle (Interpol), organisée à Marrakech du 24 au 27 novembre 2025.

Cet accord stipule la mise en place d’un cadre référentiel pour encadrer la coopération entre les deux pays dans le domaine sécuritaire, de manière à favoriser l’échange d’expertises, d’expériences, d’informations et d’assistance technique, en vue de garantir une compréhension profonde et une lutte efficace contre les différentes formes de crime organisé qui pourraient menacer la sécurité des deux pays, précise la même source.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demelash Gebremichael.

Le mémorandum d’accord permet également aux services de la sûreté nationale du Maroc d’apporter à leurs homologues éthiopiens toute l’aide nécessaire en matière de formation, de soutien technique et de renseignements, afin de leur permettre de développer leurs ressources humaines et de renforcer leurs capacités en matière de prévention et de lutte contre la criminalité.

Lire aussi : AG d’Interpol à Marrakech. Lutte commune contre la criminalité au 21ème siècle: la formule de Abdellatif Hammouchi

Cet accord a défini son champ d’application dans les domaines de la lutte contre la traite des êtres humains, l’immigration illégale, le trafic d’organes humains, le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs chimiques, le trafic illicite d’armes, d’explosifs et de matières dangereuses, la lutte contre la cybercriminalité et la lutte contre la criminalité financière et économique et le blanchiment d’argent, outre l’ensemble des domaines qui pourraient constituer un objet d’intérêt commun pour les deux pays.

À l’issue de cette signature, poursuit le communiqué, le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire et le Commissaire général de la police fédérale éthiopienne ont eu des entretiens au cours desquels ils ont passé en revue le bilan de la coopération bilatérale sécuritaire et les moyens à même de promouvoir ce partenariat entre les deux pays, afin de consolider et de renforcer la sécurité commune.

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/11/2025 à 19h10
#Abdellatif Hammouchi#police fédérale éthiopienne#AG d'Interpol

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ahmed Naser Al-Raisi, président d’Interpol: comment le Maroc s’est imposé par son expertise dans la lutte contre le crime organisé

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

AG d’Interpol à Marrakech. Lutte commune contre la criminalité au 21ème siècle: la formule de Abdellatif Hammouchi

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

AG d’Interpol à Marrakech: revivez en images l’accueil chaleureux des délégations officielles

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Interpol à Marrakech: le président Ahmed Naser Al-Raisi présente les enjeux de la 93ᵉ Assemblée générale

Articles les plus lus

1
Pour Boualem Sansal, «l’Algérie est au fond du gouffre» et même le Polisario s’en détourne
2
AG d’Interpol à Marrakech. Lutte commune contre la criminalité au 21ème siècle: la formule de Abdellatif Hammouchi
3
Boualem Sansal en liberté
4
À Figuig, des dattes d’exception menacées par le manque de main-d’œuvre
5
AG d’Interpol à Marrakech: revivez en images l’accueil chaleureux des délégations officielles
6
De la théorie à la qualification… Comment l’École royale de l’air de Marrakech forme les pilotes de demain
7
Territoires marocains spoliés par l’Algérie: Tindouf, Béchar, Touat, Gourara (Hommage à Boualem Sansal)
8
Casablanca: quand les habitants se réapproprient les espaces publics
Revues de presse

Voir plus