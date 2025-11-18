Abdellatif Hammouchi préside la cérémonie annuelle de l’excellence de la Sûreté nationale

Lors de la cérémonie de l'excellence de la Sûreté nationale, présidé par Abdellatif Hammouchi, le 18 novembre 2025 à Rabat.

Ce rendez-vous a réuni, aux côtés des cadres et membres de la police relevant de la DGSN et de la DGST, un ensemble de retraités, d’enfants et d’orphelins de la famille de la Sûreté nationale, ainsi que des représentants institutionnels issus d’universités, d’entreprises de services et d’établissements publics partenaires de la Fondation.

Fidèle à sa tradition, la cérémonie a été marquée par la mise à l’honneur des enfants et orphelins de policiers ayant obtenu les meilleurs résultats au baccalauréat 2024/2025. Les lauréats ont reçu des bourses universitaires d’un montant de 50.000 dirhams, versées en cinq tranches annuelles de 10.000 dirhams afin de soutenir leurs études supérieures. Cette année, 25 étudiantes et étudiants ont bénéficié de cette bourse d’excellence.

حموشي يترأس بالرباط حفل التميز السنوي الذي نظمته مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني

Par ailleurs, un soutien financier exceptionnel, compris entre 8.000 et 10.000 dirhams, a été remis à 68 élèves distingués lors des examens scolaires. La Fondation prévoit d’attribuer 102 bourses supplémentaires lors de cérémonies régionales dans les jours à venir.

Lire aussi : Abdellatif Hammouchi reconduit pour un second mandat au Conseil supérieur de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité

Depuis 2021, la Fondation octroie des bourses de mérite scolaire, et a lancé en 2024 un programme de partenariats avec des institutions universitaires afin de faciliter l’accès des enfants de policiers aux grandes écoles et établissements d’enseignement supérieur.

Le programme a également célébré les policiers ayant remporté des compétitions artistiques et sportives organisées durant l’année. Le district de sûreté de Laâyoune a remporté la première place du championnat national de futsal, tandis que des fonctionnaires ont été distingués pour leurs performances lors du championnat arabe de cross-country en Irak.

Lire aussi : Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit l’ambassadrice de Chine au Maroc

Pour la première fois, la cérémonie a rendu hommage à des retraités de plus de 80 ans, accueillis avec honneur et gratifiés de certificats de reconnaissance et cadeaux symboliques, marquant la fidélité de l’institution à ses anciens membres, y compris à travers des visites à domicile pour ceux dans l’incapacité de se déplacer.

Six policiers ont été récompensés pour la compétition d’arts plastiques, qui a recensé 52 œuvres réalisées par 37 participants. Certaines de ces créations, ainsi que celles d’enfants ayant participé aux colonies de vacances de la Fondation, seront exposées au public dans des espaces artistiques dédiés.