Politique

Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit l’ambassadrice de Chine au Maroc

عبد اللطيف حموشي رفقة سفيرة الصين

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et l'ambassadrice de la Chine au Maroc, Yo Jinsong.

La coopération sécuritaire entre le Maroc et la Chine a été au centre d’un entretien, lundi à Rabat, entre le directeur général de la Sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, et l’ambassadrice Yo Jinsong.

Par La Rédaction
Le 11/11/2025 à 09h46

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu hier, lundi 10 novembre, dans son bureau à Rabat, l’ambassadrice de la Chine au Maroc, Yo Jinsong.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté commune de renforcer la coopération sécuritaire entre le Maroc et la Chine, ainsi que de coordonner les efforts déployés dans plusieurs domaines de sécurité d’intérêt commun.

Lire aussi : La DGSN consolide son dispositif sécuritaire sur plusieurs fronts

L’ambassadrice a salué le niveau de soutien et de coordination sécuritaire avec les services de la Direction générale de la sûreté nationale, tout en exprimant la disposition de son pays à coopérer sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour de la 93ème session de l’Assemblée générale de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), que le Maroc s’apprête à accueillir du 24 au 27 novembre à Marrakech.

Cette rencontre illustre l’engagement du pôle de la Direction générale de la sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire dans la mise en œuvre des divers partenariats bilatéraux visant à consolider la coopération sécuritaire aux niveaux régional et international.

Par La Rédaction
Le 11/11/2025 à 09h46
#Abdellatif Hammouchi#Chine-Maroc#coopération sécuritaire

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Abdellatif Hammouchi reconduit pour un second mandat au Conseil supérieur de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Hammouchi rend hommage au policier décédé en service à Kénitra

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

IGEF 2025: à Ankara, Abdellatif Hammouchi plaide pour une action commune face aux menaces sécuritaires

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Menaces terroristes, événements sportifs et grands défis mondiaux: Hammouchi reçoit son homologue française

Articles les plus lus

1
Entretien. Les partis politiques ne pourront plus être sponsorisés ou financés par des entreprises
2
Port Dakhla Atlantique: à moitié achevé, voici à quoi ressemble actuellement le futur hub maritime
3
Réunion entre les conseillers du Roi et les chefs de partis portant sur l’actualisation et la formulation détaillée de l’initiative d’autonomie
4
Le régime d’Alger acculé à choisir
5
Irréprochable!
6
Frontières: comment l’Algérie a dupé la Tunisie et le Maroc au lendemain des indépendances
7
Olives: à Moulay Yaâcoub, une récolte exceptionnelle fait baisser les prix de l’huile de moitié
8
Lancement officiel de la 5G au Maroc: ce qui va changer
Revues de presse

Voir plus