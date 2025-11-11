Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit l’ambassadrice de Chine au Maroc

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et l'ambassadrice de la Chine au Maroc, Yo Jinsong.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu hier, lundi 10 novembre, dans son bureau à Rabat, l’ambassadrice de la Chine au Maroc, Yo Jinsong.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté commune de renforcer la coopération sécuritaire entre le Maroc et la Chine, ainsi que de coordonner les efforts déployés dans plusieurs domaines de sécurité d’intérêt commun.

L’ambassadrice a salué le niveau de soutien et de coordination sécuritaire avec les services de la Direction générale de la sûreté nationale, tout en exprimant la disposition de son pays à coopérer sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour de la 93ème session de l’Assemblée générale de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), que le Maroc s’apprête à accueillir du 24 au 27 novembre à Marrakech.

Cette rencontre illustre l’engagement du pôle de la Direction générale de la sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire dans la mise en œuvre des divers partenariats bilatéraux visant à consolider la coopération sécuritaire aux niveaux régional et international.