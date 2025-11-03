Abdellatif Hammouchi reconduit pour un second mandat au Conseil supérieur de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité

Abdellatif Hammouchi lors de de la 51ᵉ session annuelle du Conseil supérieur de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité, du du 2 au 4 novembre 2025.

Abdellatif Hammouchi a assisté également à la cérémonie officielle de remise des diplômes de la 43ème promotion des étudiants et étudiantes en cycles supérieurs de l’université, considérée comme le bras scientifique et académique du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, indique un communiqué du pôle DGSN-DGST.

La participation de Abdellatif Hammouchi à ces travaux scientifiques et activités académiques intervient en sa qualité de membre du Conseil supérieur de l’Université Naif, organe décisionnel suprême de cette institution universitaire arabe. Ce conseil est chargé de définir la politique générale de l’université, de superviser ses affaires scientifiques, administratives et financières, et de prendre les décisions nécessaires à la réalisation optimale de ses objectifs dans les domaines de la formation policière, des sciences de la sécurité et des technologies.

La même source précise qu’au cours de cette session, le mandat de Hammouchi a été renouvelé pour un second terme au sein du Conseil supérieur de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité, afin de poursuivre les efforts visant à développer la vision prospective de l’université et à moderniser les programmes de formation policière académique.

Dans le même contexte, les membres du Conseil supérieur de l’université, présidé par le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz, ministre de l’Intérieur du Royaume d’Arabie saoudite, ont examiné les mécanismes de mise en œuvre de la stratégie intérimaire de l’université pour la période 2025-2029. Celle-ci repose sur la diversification des programmes éducatifs et des activités de recherche, ainsi que sur l’anticipation et la gestion des défis futurs liés au développement de l’enseignement supérieur en matière de sécurité.

Les participants ont également passé en revue un ensemble de réalisations récentes de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité dans le cadre de sa stratégie actuelle, notamment l’obtention d’une accréditation internationale de ses programmes de formation par le Conseil américain pour l’accréditation de l’éducation continue et de la formation (ACCET) jusqu’en 2030. L’université a aussi obtenu une accréditation complète pour trois de ses programmes académiques de la part du Conseil supérieur de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur en France. Son programme sur la criminalité économique a par ailleurs reçu la reconnaissance de plusieurs institutions de recherche étrangères, tandis que le master en cybercriminalité a été intégré au cadre saoudien de la cybersécurité.

En marge de ces activités, Hammouchi a pris part à la cérémonie annuelle de remise des diplômes de la 43ᵉ promotion des étudiants en cycles supérieurs de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité, dans les différentes disciplines policières, juridiques et techniques. Cette promotion comprend 374 lauréats et lauréates représentant 11 pays arabes. La cérémonie a été présidée par le ministre saoudien de l’Intérieur et président du Conseil supérieur de l’université, le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz.