Menaces terroristes, événements sportifs et grands défis mondiaux: Hammouchi reçoit son homologue française

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, et son homologue française Céline Berthon, jeudi 11 septembre 2025 à Rabat.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu hier, jeudi, à Rabat, la directrice générale de la Sécurité intérieure française, Céline Berthon, accompagnée d’une délégation sécuritaire de haut niveau.

Un communiqué de la Direction générale de la Surveillance du territoire a indiqué que les discussions entre Hammouchi et son homologue française ont porté sur les moyens de développer les mécanismes de coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire, ainsi que sur le renforcement du partenariat entre les deux pays pour faire face aux défis sécuritaires imposés par l’environnement international et régional, notamment les menaces terroristes dans les zones de tension en général, et dans la région du Sahel et du Sahara en particulier.

Les entretiens bilatéraux ont également abordé, selon la même source, la nécessité de consolider les opérations sécuritaires conjointes entre les services de sécurité intérieure marocains et français, qui se sont révélées, à plusieurs reprises, efficaces dans la neutralisation de nombreuses menaces terroristes aux niveaux régional et international.

À cette occasion, la directrice générale de la Sécurité intérieure française a salué la contribution des services de sécurité marocains à la sécurisation des Jeux olympiques d’été organisés à Paris en 2024. Elle a, par ailleurs, évoqué avec le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire les moyens de coordination et de renforcement des efforts conjoints en vue de contribuer à la réussite de la Coupe d’Afrique des nations de football que le Maroc accueillera en 2025, ainsi que de la Coupe du monde 2030 qui sera organisée conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, notamment en matière d’échange d’expertises et de données opérationnelles pour faire face aux grands risques pesant sur la sécurité publique.

Les discussions entre les deux parties ont aussi porté sur le renforcement des mécanismes de coopération bilatérale entre les services de sécurité intérieure au Maroc et en France afin de contrer les différentes menaces hostiles à la sécurité des deux pays, y compris la lutte contre l’espionnage extérieur et les activités qui y sont liées.

Le communiqué conclut que cette rencontre illustre l’importance majeure accordée à la coopération sécuritaire bilatérale entre le Maroc et la France, laquelle constitue un modèle efficace et régulier de coopération globale entre les deux pays, en particulier dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et la migration illégale, dans le cadre d’une conviction partagée de la nécessité d’élaborer une vision commune et anticipative pour affronter l’ensemble des menaces criminelles et terroristes transnationales.