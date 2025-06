Maroc-France: un plan d’action sécuritaire commun, Hammouchi décoré de la Légion d’honneur

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et son homologue français, Louis Laugier, directeur général de la Police nationale française, ont signé ce mardi 24 juin à Rabat un plan d’action commun entre les services de la Sûreté nationale du Maroc et la Direction générale de la police nationale de la République française.

Selon un communiqué du pôle DGSN-DGST, ce plan, signé à l’occasion de la réception accordée par Abdellatif Hammouchi à son hôte Louis Laugier, qui était accompagné de l’ambassadeur de la République française à Rabat, Christophe Lecourtier, et d’une importante délégation sécuritaire comprenant plusieurs directeurs centraux de la Police nationale française, «établit une feuille de route commune dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière pour les deux pays frères».

Le communiqué précise que cette réception intervient dans le cadre de la visite effectuée par le directeur général de la Police nationale française au Royaume du Maroc, visant à consolider la coopération sécuritaire et renforcer les mécanismes de coopération dans les différents domaines.

La même source ajoute que «l’importance de ce plan commun réside dans le fait qu’il permet d’institutionnaliser les mécanismes d’une coopération exemplaire existant depuis des décennies entre les services de sécurité marocains et français, et pousse également à développer et élargir les domaines de cette coopération, en incluant la possibilité de créer des groupes de travail communs pour faire face aux différents défis liés à la criminalité organisée, notamment la traque des personnes en fuite et recherchées au niveau international».

Ce plan commun ouvre aussi des perspectives prometteuses pour la coopération sécuritaire et l’assistance mutuelle entre les services de police du Royaume du Maroc et de la République française, afin d’être à la hauteur des relations privilégiées entre les deux pays amis, et de constituer un label de partenariat stratégique durable dans les domaines de la formation, de l’échange d’informations, de l’assistance technique et de la coopération opérationnelle, lit-on.

À cet égard, le directeur général de la Police nationale française a exprimé sa grande gratitude pour le rôle joué par les services de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire dans le soutien à la sécurité française dans la lutte contre la menace terroriste, dans la poursuite et l’arrestation de plusieurs personnes recherchées par la justice française dans des affaires de criminalité organisée, ainsi que dans la sécurisation des Jeux olympiques tenus à Paris. Il a également manifesté la volonté et la disponibilité de la France à fournir tout type de soutien possible pour aider la police marocaine dans les protocoles de sécurité visant à assurer la sécurité des manifestations sportives internationales que le Maroc accueillera à l’avenir.

La plus haute distinction française pour Abdellatif Hammouchi

Parallèlement aux sessions de travail entre les deux parties, l’ambassadeur de la République française accrédité à Rabat, Christophe Lecourtier, a remis la médaille et le brevet de l’Ordre de la Légion d’honneur au grade d’officier, décernés par les autorités françaises au directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, conformément aux cérémonies et formalités requises pour la remise des distinctions honorifiques décernées par la République française.

La partie française a souligné que l’attribution à Abdellatif Hammouchi de la plus haute distinction française constitue une reconnaissance et une confirmation du rôle de premier plan joué par les services de la Sûreté nationale du Royaume du Maroc dans les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. C’est également une reconnaissance de l’efficacité de l’assistance sécuritaire mutuelle entre les deux pays, qui soutient et sert les questions de sécurité commune.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a tenu des entretiens approfondis avec son homologue français, centrés sur l’évaluation du niveau de la coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire, l’examen des diverses questions d’intérêt commun, ainsi que l’étude de nouveaux mécanismes visant à renforcer l’assistance mutuelle afin de garantir les plus hauts niveaux de préparation pour neutraliser les différents risques et menaces sécuritaires.

Le communiqué conclut que la visite au Maroc de Louis Laugier illustre l’importance et le niveau de coopération entre les services de la Sûreté nationale du Royaume et la Police nationale française, et reflète la volonté des deux parties de renforcer et d’intensifier l’assistance mutuelle et la coopération opérationnelle pour atteindre les plus hauts niveaux de préparation dans la lutte contre les différentes menaces pesant sur la sécurité des deux pays.