La DGSN consolide son dispositif sécuritaire sur plusieurs fronts

Abdellatif Hammouchi, directeur général du pôle DGSN-DGST.

Dans une démarche de modernisation continue, la Direction générale de la Sûreté nationale procède à une refonte de certaines de ses structures. Le poste de police de l’aéroport Rabat-Salé devient désormais une zone de sûreté, tandis que de nouvelles brigades anti-gangs voient le jour à Marrakech et Fès. Des nominations ciblées viennent compléter cette réorganisation pour renforcer l’efficacité et la proximité de l’action policière. Les détails.

La sécurité des citoyens figure au cœur des priorités de la Direction générale de la Sûreté nationale. En réponse à l’expansion urbaine, à la croissance démographique et au développement des infrastructures de transport, la DGSN a mis en place une série de mesures visant à renforcer la couverture sécuritaire sur plusieurs fronts.

On apprend ainsi que la DGSN a procédé au rehaussement de la structure organisationnelle des services de sûreté de l’aéroport Rabat-Salé, qui passent du statut de commissariat spécial à celui de zone de sûreté. Cette évolution s’accompagne d’un renforcement des effectifs et des moyens logistiques, ainsi que de la création d’équipes opérationnelles et d’unités spécialisées. Une opération qui s’inscrit dans la dynamique d’accompagnement sécuritaire du développement soutenu que connaît ce point frontalier aérien.

Lire aussi : La DGSN mise sur la jeunesse: une vague de nominations pour renouveler son leadership

Dans le même esprit, la DGSN a mis en place de nouvelles brigades anti-gangs dans les préfectures de Marrakech et Fès, afin de soutenir les unités existantes et d’améliorer la lutte contre la criminalité organisée. Ces structures viendront appuyer les équipes déjà déployées, renforcer leur réactivité, assurer la prévention et la répression de la criminalité, consolider le sentiment de sécurité, ainsi que rapprocher et améliorer les services rendus aux citoyens.

Parallèlement, une série de nominations vient consolider cette dynamique. La DGSN a annoncé une nouvelle liste de nominations à des postes de responsabilité, en accord avec la nouvelle organisation des services de sûreté à l’aéroport Rabat-Salé. Cette liste comprend la promotion de l’ancien chef du commissariat spécial au poste de chef de la zone de sûreté, ainsi que la nomination de 4 chefs à la tête des différents services de ce poste frontalier.

Dans le même contexte, la DGSN a publié, dans l’après-midi de ce samedi, une autre liste de nominations à des postes de responsabilité dans les services déconcentrés de la sûreté nationale dans les villes de Marrakech, Fès, Safi, Béni Mellal et Casablanca.

Ces nouvelles nominations, approuvées par le directeur général de la Sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, concernent 8 nouveaux postes de responsabilité dans les services de police, dont la nomination de 2 chefs des nouvelles brigades anti-gangs créées à Marrakech et Fès, un adjoint au chef de la zone de sûreté de Béni Mellal, et un chef du service régional de l’action sociale policière à Settat.

Lire aussi : La DGSN muscle ses services sociaux

La liste comprend également la nomination d’un chef du commissariat spécial du port de Safi et d’un chef de la brigade de la circulation routière au port de Casablanca, ainsi que la désignation de 2 cadres policiers à la tête de 2 commissariats relevant de la préfecture de police de Casablanca.

Cette politique, impulsée sous la direction de Abdellatif Hammouchi, traduit une volonté de dynamiser les services de police à travers la valorisation des compétences internes. Elle favorise également la circulation de l’expérience et l’émergence de nouveaux profils capables d’assurer une gestion moderne et performante des services de sûreté.

