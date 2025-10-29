Politique

Traque des véhicules volés: la DGSN signe un accord avec le groupement français des compagnies d’assurances ARGOS

Lors de la signature d'ne convention de partenariat entre la DGSN et le groupement français des compagnies d’assurances ARGOS.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et le groupement français des compagnies d’assurances ARGOS ont conclu, ce mercredi 29 octobre, une convention de partenariat visant à renforcer la coopération technique et opérationnelle dans la traque et la récupération des véhicules volés.

Par La Rédaction
Le 29/10/2025 à 12h35

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) annonce avoir signé, ce mercredi 29 octobre, une convention de partenariat avec le groupement français des compagnies d’assurances ARGOS. Un accord qui vise à intensifier la coopération technique et opérationnelle en matière de recherche, de traque et de récupération des véhicules volés.

Cette convention a été signée par Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, et Benoît Leclair, directeur général du groupement français.

L’accord prévoit la création de points de contact et de canaux de communication directs entre la DGSN et le groupement français, afin de faciliter la coordination des opérations de recherche et de récupération des véhicules déclarés volés. Il comprend également la mise en place de programmes de formation conjoints axés sur les techniques et outils scientifiques les plus récents en matière d’investigation automobile.

Lire aussi : Menaces terroristes, événements sportifs et grands défis mondiaux: Hammouchi reçoit son homologue française

Grâce à ce partenariat, les services spécialisés de la DGSN pourront accéder à la base de données d’ARGOS, qui regroupe les informations techniques fournies par les constructeurs automobiles. Ces données permettront à ces unités d’exploiter des solutions informatiques avancées pour le suivi et la localisation des véhicules volés, renforçant ainsi l’efficacité des enquêtes et la coopération transfrontalière.

Selon le communiqué, cet accord s’inscrit dans le cadre du vaste chantier engagé par la DGSN ces dernières années pour moderniser et développer les moyens d’investigation criminelle des services de la police judiciaire. Ce programme global comprend le renforcement de l’usage des technologies modernes, la consolidation des infrastructures policières, la mise à disposition d’équipements matériels et logistiques avancés, ainsi que le développement des ressources humaines dédiées à la lutte contre toutes les formes de criminalité.

Par La Rédaction
Le 29/10/2025 à 12h35
#DGSN#Vol#Maroc-France

