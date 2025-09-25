Politique

Hammouchi aux Émirats: la diplomatie sécuritaire en action

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, effectue une visite officielle aux Émirats arabes unis.

Revue de presseLe directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, est en visite de travail aux Émirats arabes unis depuis mardi dernier, après un passage en Turquie. Cette visite a pour objectif de renforcer la coopération et le partenariat sécuritaire entre Rabat et Abou Dabi. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 25/09/2025 à 21h39

Après une série de rencontres et d’activités intenses lors du Salon des équipements de sécurité intérieure (IGEF 2025) à Ankara, du 18 au 20 septembre, Abdellatif Hammouchi, patron de la DGSN-DGST, est arrivé mardi dernier dans la capitale des Émirats arabes unis.

Hammouchi, accompagné d’une importante délégation, a eu des entretiens avec les hautes autorités sécuritaires émiraties, précise Assabah dans sa livraison du vendredi 26 septembre. Ces différentes rencontres ont permis d’examiner les questions relatives aux menaces terroristes et à l’extrémisme religieux. Le terrorisme au Sahel et en Afrique subsaharienne a été l’un des principaux sujets abordés, au regard des menaces que ce phénomène fait peser non seulement sur les pays de la région, mais aussi sur la paix et la sécurité mondiale.

Hammouchi a tenu une réunion sur les mêmes thématiques avec Talal Rached El-Zaâbi, , directeur de la sûreté de l’Etat des Émirats, entouré de hauts responsables de son département.

Cette rencontre a permis d’étudier les voies d’une coopération opérationnelle renforcée entre les deux pays. L’objectif est de bâtir un front commun contre les menaces que représentent le terrorisme et le crime organisé transfrontalier.

Les deux parties ont convenu de réactiver les canaux permettant de mettre à exécution des opérations sécuritaire combinées, opérations qui ont déjà prouvé leur efficacité sur le plan international.

Enfin, «la rencontre a permis d’intensifier et de diversifier les formes et les niveaux de coopération bilatérale, notamment à travers l’échange d’expertise et d’expériences dans tous les domaines sécuritaires, ainsi que le renforcement de la coordination bilatérale et l’échange d’informations en vue d’assurer une riposte ferme et proactive aux divers actes hostiles menaçant la sécurité des deux pays», écrit Assabah.

La visite de la délégation marocaine intervient moins de trois mois après la visite effectuée par Ali Obaid Al-Dhaheri, chef du Service national des renseignements des Émirats, reçu le 1er juillet dernier à Rabat par Hammouchi.

Cet échange de visites s’inscrit dans le cadre de la diplomatie sécuritaire qui vise à renforcer et moderniser les outils de la coopération et de l’entraide bilatérale. Elle vise également l’élargissement des domaines et niveaux de coordination et de partenariat sécuritaire entre le Maroc et les Émirats arabes unis.

