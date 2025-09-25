Politique

Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi en visite de travail aux Émirats arabes unis

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, effectue une visite officielle aux Émirats arabes unis. Une mission qui vise à renforcer la coopération sécuritaire et à consolider le partenariat bilatéral face aux défis liés au terrorisme et à la criminalité organisée.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/09/2025 à 08h41

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, effectue, depuis mardi 23 septembre, une visite de travail aux Émirats arabes unis, accompagné d’une importante délégation sécuritaire.

Cette visite a été marquée par la tenue d’une rencontre avec le directeur du service de sécurité de l’État émirati, Talal Rashid Al Zaabi, accompagné de hauts responsables sécuritaires émiratis, indique un communiqué de la direction générale de la Surveillance du territoire (DGST). Cette réunion a donné lieu à des discussions et des consultations bilatérales portant sur différentes questions d’intérêt commun.

Ces entretiens ont porté également sur les différents défis sécuritaires et menaces liés au contexte international et régional, notamment les risques de terrorisme et d’extrémisme dans les zones de tension à travers le monde, notamment dans la région du Sahel en Afrique, précise la même source.

La réunion a été l’occasion d’examiner et de discuter des moyens à même de renforcer la coopération opérationnelle entre les deux pays pour faire face aux diverses menaces liées au terrorisme et à la criminalité organisée transfrontalière, en activant et en dynamisant les canaux de mise en œuvre d’opérations de sécurité conjointes, en tant que mécanismes ayant prouvé leur efficience en matière de coopération internationale.

De même, la rencontre a permis d’intensifier et de diversifier les formes et les niveaux de coopération bilatérale, notamment à travers l’échange d’expertise et d’expériences dans tous les domaines sécuritaires, ainsi que le renforcement de la coordination bilatérale et l’échange d’informations en vue d’assurer une riposte ferme et proactive aux divers actes hostiles menaçant la sécurité des deux pays.

#Abdellatif Hammouchi#coopération sécuritaire#Emirats arabes unis#Terrorisme#criminalité#DGSN-DGST

