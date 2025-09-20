Société

IGEF 2025: à Ankara, Abdellatif Hammouchi plaide pour une action commune face aux menaces sécuritaires

Abdellatif Hammouchi et son homologue turc Mahmut Demirtaş.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, effectue actuellement une visite de travail en Turquie, à la tête d’une délégation sécuritaire de haut niveau. Cette visite intervient en marge de sa participation au Forum international sur les équipements de sécurité intérieure, les avancées technologiques et les innovations scientifiques dans le domaine sécuritaire (IGEF 2025), organisé dans la capitale turque, Ankara, du 18 au 20 septembre 2025.

Par La Rédaction
Le 20/09/2025 à 09h27

Cette visite fait suite à une invitation officielle des autorités turques. À cette occasion, Abdellatif Hammouchi a eu un entretien avec son homologue turc, Mahmut Demirtaş, directeur général de la police nationale de Turquie. Les discussions ont porté sur l’état et les perspectives de la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité, ainsi que sur les moyens de renforcer l’action commune afin de garantir la stabilité, prévenir les menaces et relever les défis sécuritaires d’intérêt commun.

Les deux parties ont également échangé sur les défis sécuritaires actuels, notamment les risques liés à la migration irrégulière et ses liens avec les réseaux du crime organisé.

L’accent a été mis sur la nécessité de développer les méthodes de formation policière et d’investir dans les ressources humaines, afin de mieux anticiper les enjeux de la sécurité de demain. Les discussions ont aussi porté sur la contribution à la réussite des grands événements internationaux que le Maroc s’apprête à accueillir, en particulier la 93ème session de l’Assemblée générale d’Interpol à Marrakech en novembre 2025, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), ainsi que la Coupe du Monde 2030, organisée conjointement avec le Portugal et l’Espagne.

Dans le cadre de cette visite, Hammouchi a également tenu des entretiens bilatéraux avec les chefs de délégations de plusieurs pays participant à l’exposition internationale sur les équipements de sécurité intérieure, notamment l’Arabie Saoudite, le Jordanie et la Malaisie.

Abdellatif Hammouchi en Turquie pour le Forum IGEF 2025.

Par ailleurs, le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire et la délégation qui l’accompagne ont effectué une visite des différents pavillons du salon IGEF 2025, véritable plateforme internationale de présentation des dernières innovations technologiques en matière de sécurité et de défense.

Lors de cette visite, la délégation marocaine a pu s’informer sur les équipements de pointe en matière de sécurité intérieure et sur les technologies les plus récentes appliquées aux services policiers à l’échelle mondiale. Ces innovations sont appelées à renforcer l’efficacité des dispositifs sécuritaires et à améliorer la lutte contre les menaces criminelles émergentes.

Par La Rédaction
Le 20/09/2025 à 09h27
