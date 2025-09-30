Société

Hammouchi rend hommage au policier décédé en service à Kénitra

Le patron du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, lors de son discours à la 13e réunion internationale des responsables de la sécurité et du renseignement (27-29 mai 2025) à Moscou.

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, s’est rendu au domicile de la famille de Mohcine Sadiq, policier décédé dans un accident de la circulation lors de l’exercice de ses fonctions. Une visite marquée par la solidarité et l’engagement de la DGSN à soutenir la famille du défunt.

Par La Rédaction
Le 30/09/2025 à 17h53

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, s’est rendu, mardi après-midi, au domicile de la famille du policier Mohcine Sadiq, décédé à Kénitra dans un grave accident de la route alors qu’il accomplissait sa mission de protection des citoyens et de leurs biens. Dans une atmosphère empreinte de solidarité et de recueillement, Abdellatif Hammouchi a présenté ses condoléances, en son nom et au nom de l’ensemble des membres de la Sûreté nationale, à la veuve et aux proches du défunt.

Un engagement durable envers la famille du défunt

Cette rencontre a également été l’occasion pour la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) de rendre hommage aux sacrifices du défunt et de réaffirmer son engagement à soutenir matériellement et moralement sa famille. À ce titre, il a été décidé d’accorder à la veuve de Mohcine Sadiq un logement ainsi qu’un recrutement direct au sein de la DGSN, sous réserve du respect des conditions réglementaires. Sa fille bénéficiera, pour sa part, d’une prise en charge complète de ses études jusqu’au niveau universitaire. La famille percevra en outre les indemnités prévues, ainsi que les aides habituellement allouées aux veuves et orphelins des fonctionnaires de police.

Une promotion posthume et des funérailles officielles

Par ailleurs, Abdellatif Hammouchi avait pris la décision d’accorder au défunt une promotion exceptionnelle au grade de brigadier de police, avec toutes les incidences administratives et financières au bénéfice de ses ayants droit. La DGSN a également pris en charge l’organisation de ses funérailles officielles et veillé à ce que son inhumation se déroule dans la dignité et le respect dû à son engagement.

