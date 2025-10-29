En coopération avec la DGSN, la police espagnole saisit 22 tonnes de résine de cannabis

Dans un communiqué diffusé ce mercredi, la police nationale espagnole annonce avoir démantelé, en collaboration avec la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), deux organisations criminelles spécialisées dans le trafic de drogue.

L’opération, menée en seulement trois jours, s’est soldée par l’arrestation de 20 personnes et la saisie de 22 tonnes de résine de cannabis dissimulée parmi des poivrons verts dans des camions frigorifiques en provenance du Maroc et arrivant en Espagne par le port d’Algésiras (Cadix).

🚨 Intervenidas 20 toneladas de #hachís ocultas entre pimientos en camiones frigoríficos procedentes de #Marruecos



🔹 20 detenidos

🔹 Desarticuladas dos organizaciones criminales dedicadas al #tráfico internacional de drogas pic.twitter.com/ze3qtOsk1w — Policía Nacional (@policia) October 29, 2025

Dans le détail, la drogue était cachée dans des doubles fonds situés à l’arrière des camions, derrière des caisses de poivrons verts, afin de passer inaperçue lors des contrôles policiers ou douaniers. Les véhicules ont été interceptés à Cadix et à Grenade, où les trafiquants s’apprêtaient à extraire la marchandise pour la distribuer.

Selon la police espagnole, l’enquête, dirigée par le Parquet spécial antidrogue d’Algésiras, a bénéficié de la collaboration du procureur général de la Cour d’appel de Tanger et de la DGSN.

Un premier camion intercepté à Cadix

Au cours des premières investigations, les agents ont repéré un des véhicules à son arrivée au port d’Algésiras. Une opération policière a été immédiatement mise en place et s’est conclue le 21 octobre par l’interception du camion alors que les trafiquants s’apprêtaient à décharger la drogue dans une exploitation agricole de Sanlúcar de Barrameda (Cadix).

Tout au long du trajet, d’autres membres de l’organisation criminelle effectuaient des tâches de contre-surveillance à bord de véhicules «lanceurs» afin de détecter toute présence policière et de sécuriser le transport.

Lors de la fouille, les agents ont découvert, derrière des caisses de poivrons verts, un double fond où se trouvaient des ballots de jute contenant 12.000 kilos de résine de cannabis. C’est ainsi que 15 personnes ont été arrêtées et placées en détention après leur présentation à la justice.

Un deuxième camion saisi à Grenade trois jours plus tard

Trois jours plus tard, les enquêteurs ont identifié un autre camion ayant embarqué à Tanger à destination du port d’Algésiras. Le véhicule est ensuite arrivé dans un entrepôt industriel situé au nord de la ville de Grenade, après un trajet réalisé sous fortes mesures de sécurité, notamment grâce à des voitures qui signalaient toute présence policière.

Les agents ont découvert que, derrière plusieurs rangées de caisses de poivrons verts, se trouvait une structure fermée en bois, aménagée comme une cachette, contenant environ 8.000 kilos de résine de cannabis. Cinq personnes ont été arrêtées.

Une partie de la saisie effectuée par la Police espagnole.

Au total, les deux opérations ont permis la saisie de 9 véhicules (camions, remorques, fourgonnettes et voitures), une arme de poing automatique et plus de 7.000 euros en espèces. Une partie de la drogue était déjà préparée pour la vente, reconditionnée en petits paquets colorés, imitant des barres chocolatées, dans le but d’attirer les jeunes consommateurs.

Selon la police espagnole, «ces opérations, menées en coopération étroite avec les autorités marocaines, s’ajoutent à d’autres succès récents et illustrent l’excellence des relations bilatérales en matière de sécurité et de lutte contre le trafic de drogue, fondées sur la solidarité, la confiance mutuelle et la volonté commune d’éradiquer ces réseaux criminels».