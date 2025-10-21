Société

La DGSN mise sur la jeunesse: une vague de nominations pour renouveler son leadership

Le patron du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, lors de son discours à la 13e réunion internationale des responsables de la sécurité et du renseignement (27-29 mai 2025) à Moscou.

Le patron du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi.

Revue de presseDans le cadre d’une stratégie renouvelée visant à promouvoir l’alternance et à confier les rênes de la sécurité publique à de jeunes compétences, le Directeur général de la Direction générale de la sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, a validé une série de nominations de haut vol. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 21/10/2025 à 17h44

Sous l’impulsion de son Directeur, Abdellatif Hammouchi, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) poursuit avec rigueur la mise en œuvre de sa vision stratégique. Cette dernière vise à ouvrir résolument la voie à de jeunes talents, leur confiant la lourde responsabilité de la gestion sécuritaire et consacrant ainsi le principe d’alternance aux postes de commande.

Une vague de nouvelles nominations, intervenant ce dimanche 19 octobre, vient ainsi renforcer les services décentralisés dans plusieurs villes du Royaume –telles que Tétouan, Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat ou Laâyoune–, ainsi que les services centraux.

Au total, 17 postes de responsabilité ont été pourvus, marquant une étape significative dans cette politique de renouvellement, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mercredi 22 octobre. Parmi ces nominations, figurent des postes-clés au sein de la sécurité publique en uniforme, avec la désignation du chef de la salle de commandement et de coordination à la wilaya de sûreté de Marrakech, ou encore des chefs de corps urbains à Fès et Casablanca.

La sphère des services décentralisés voit également l’arrivée de nouveaux responsables à la tête de la Brigade touristique de Rabat, des Brigades des renseignements généraux à Inezgane et Fès, ou de la Brigade antigang à Laâyoune.

Signe fort de cette modernisation, un cadre féminin a été nommé à la tête du service de gestion du système d’information de la police judiciaire, au niveau central, relaie Al Ahdath Al Maghribia. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de performance continue, destinée à valoriser le capital humain de la DGSN.

Elle permet une saine alternance aux centres de décision et confie la gestion opérationnelle du terrain à des cadres hautement qualifiés. Ces compétences, sélectionnées pour leur expertise, sont désormais en mesure de déployer des plans d’action innovants, ayant pour ultime finalité le renforcement de la sécurité du citoyen et la protection de ses biens.

#DGSN#nominations#Leadership

