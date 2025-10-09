Société

Tanger: arrestation d’un Franco-Algérien recherché par Interpol

Un homme menotté. (Photo d'illustration)

Les éléments de la Sûreté nationale à l’aéroport Ibn Battouta de Tanger ont procédé, mardi 7 octobre courant, à l’arrestation d’un ressortissant français d’origine algérienne, âgé de 32 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires françaises.

Le pointage du mis en cause dans la base de données d’Interpol a révélé qu’il faisait l’objet d’une notice rouge émise à la demande du Bureau central national à Paris, pour son implication présumée dans une affaire d’enlèvement, de séquestration et de menaces de mort.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect aurait procédé à l’enlèvement d’un citoyen belge à Bruxelles au cours de l’année 2024, avant de le séquestrer en France, dans le cadre d’un règlement de comptes entre réseaux de trafic international de drogues et de substances psychotropes, a indiqué une source sécuritaire.

Le suspect a été placé en garde à vue sur instruction du parquet compétent, alors que le Bureau central national Interpol-Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé de notifier cette interpellation à son homologue de France dans le cadre de la procédure d’extradition, ajoute la même source.

Cette arrestation intervient dans le cadre de l’engagement des services de sûreté marocains à mettre en œuvre les mécanismes de coopération sécuritaire internationale, notamment en matière de poursuite et d’interpellation des personnes recherchées à l’échelle internationale dans des affaires de criminalité transfrontalière, conclut-on.

#Tanger#DGSN#Maroc

