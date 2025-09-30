Marrakech: interpellation d’un Français recherché par Interpol

La police de Marrakech a arrêté, lundi soir, un ressortissant français d’origine arabe de 42 ans sur la base de renseignements fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST). L’individu était recherché par les autorités françaises via un mandat d’arrêt international, selon une source sécuritaire.

La vérification auprès d’Interpol a montré que l’homme faisait l’objet d’une notice rouge à la demande du bureau central de Paris. Il est recherché pour son rôle présumé dans un réseau international de trafic de drogues et de psychotropes.

L’individu a été placé en garde à vue en attendant sa présentation au parquet compétent. La même source précise que le Bureau d’Interpol à Rabat (DGSN) a été chargé d’informer son homologue français de cette arrestation pour engager la procédure d’extradition.

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération internationale dans les domaines sécuritaires, ainsi que dans le cadre des efforts des services de sécurité marocains en matière de traque des personnes recherchées au niveau international pour des affaires liées aux crimes transfrontaliers.