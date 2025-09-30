Société

Marrakech: interpellation d’un Français recherché par Interpol

Un homme menotté. (Photo d'illustration)

Les éléments relevant de la préfecture de police de Marrakech ont procédé, lundi soir, à l’interpellation d’un ressortissant français d’origine arabe âgé de 42 ans, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises, apprend-on de source sécuritaire.

Par La Rédaction
Le 30/09/2025 à 10h44

La police de Marrakech a arrêté, lundi soir, un ressortissant français d’origine arabe de 42 ans sur la base de renseignements fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST). L’individu était recherché par les autorités françaises via un mandat d’arrêt international, selon une source sécuritaire.

La vérification auprès d’Interpol a montré que l’homme faisait l’objet d’une notice rouge à la demande du bureau central de Paris. Il est recherché pour son rôle présumé dans un réseau international de trafic de drogues et de psychotropes.

L’individu a été placé en garde à vue en attendant sa présentation au parquet compétent. La même source précise que le Bureau d’Interpol à Rabat (DGSN) a été chargé d’informer son homologue français de cette arrestation pour engager la procédure d’extradition.

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération internationale dans les domaines sécuritaires, ainsi que dans le cadre des efforts des services de sécurité marocains en matière de traque des personnes recherchées au niveau international pour des affaires liées aux crimes transfrontaliers.

