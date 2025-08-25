Société

Aéroport Mohammed V: interpellation d’un ressortissant turc recherché par Interpol

À l’aéroport Mohammed V de Casablanca. (A.Et-Tahiry/Le360)

Les éléments de la sûreté nationale de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont interpellé, vendredi, un ressortissant turc faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires allemandes, a-t-on appris de source sécuritaire.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/08/2025 à 10h12

Le mis en cause (43 ans) a été appréhendé immédiatement à son arrivée à bord d’un vol en provenance de la Turquie, a précisé la même source, ajoutant que l’opération de pointage dans la base de données de l’Interpol a révélé qu’il fait l’objet d’une notice rouge émise par la justice allemande, pour son implication présumée dans une affaire de trafic de cocaïne.

Le suspect a été soumis aux mesures spécifiques à la procédure d’extradition avant de le déférer devant le parquet compétent, alors que les autorités allemandes ont été avisées de cette arrestation, selon la même source.

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre de l’engagement des services de sûreté marocains en faveur de la mise en œuvre des mécanismes de coopération sécuritaire internationale, notamment en matière de poursuite et d’interpellation des personnes recherchées à l’échelle internationale pour des affaires liées aux crimes transfrontaliers.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/08/2025 à 10h12
#Aéroport#Casablanca#DGSN#Interpol#Maroc

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ouezzane: saisie de 4,8 kg de cocaïne et interpellation de six individus

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Tanger: interpellation d’un ressortissant franco-malien objet d’un mandat d’arrêt international

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Espagne: interpellation d’un partisan de Daech, en collaboration avec la DGST

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Tanger: interpellation d’un individu soupçonné de trafic de drogues et de psychotropes

Articles les plus lus

1
Benzine et Laroui
2
Rima Hassan, d’icône à paria: à cause du Sahara, Alger brûle sa propre pasionaria
3
Tribune. Le Maroc ou l’aveuglement volontaire d’un regard parisien
4
La preuve par les archives: l’Algérie a instrumentalisé le Polisario au Mali et d’autres pays du Sahel
5
Laâyoune: artère principale de la ville, le boulevard Mohammed VI en pleine métamorphose
6
Tribune. L’art de se tirer une balle dans le nif
7
Un embarquement gourmand: deux avions bientôt transformés en restaurants à Agadir
8
Bientôt des centres de soins pour encadrer la prise en charge des animaux errants
Revues de presse

Voir plus