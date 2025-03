Espagne: interpellation d’un partisan de Daech, en collaboration avec la DGST

«Grâce à la coopération étroite en matière de lutte antiterroriste entre la Guardia Civil et la DGST, les services de sécurité ont pu identifier et interpeller cet individu, dont l’activité intense sur les réseaux sociaux sert la stratégie de propagande de l’organisation terroriste Daech», indique la Guardia Civil dans un communiqué.

Le mis en cause, placé en détention sur ordre du juge d’instruction, représente une menace potentielle pour la sécurité publique en raison de son exposition continue à des contenus djihadistes particulièrement violents, précise la même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la coopération continue entre l’Espagne et le Maroc en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, et les efforts des deux pays en faveur de la sécurité régionale et internationale.