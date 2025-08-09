Ouezzane: saisie de 4,8 kg de cocaïne et interpellation de six individus

Cette opération a été menée en coordination avec la Gendarmerie royale près de Ouezzane. La première phase de l’opération a permis l’arrestation d’un homme et de son fils dans la zone rurale d’El Kharba. Quatre plaques de cocaïne, pesant au total quatre kilogrammes six cents grammes, ont été trouvées en leur possession.

Les quatre plaques de cocaïne saisies lors de cette opération menée dans la commune de El-Kharba, près de Ouezzane.

La poursuite de l’enquête a conduit à l’arrestation d’un troisième membre de la famille dans une maison de la zone rurale de Drader. Ce dernier est considéré comme le principal suspect dans l’affaire. Il a d’ailleurs opposé une résistance violente et tiré des coups de feu sur les policiers avec un fusil de chasse. La menace a été neutralisée et le suspect a finalement été arrêté, ainsi qu’une autre personne et deux femmes. L’arme à feu utilisée lors de l’attaque – un fusil de chasse sans permis et deux cartouches – a également été saisie.

La perquisition a également permis la découverte d’une arme blanche de grande taille, de 200 grammes supplémentaires de cocaïne, de deux balances électroniques, de deux plaques d’immatriculation suspectées d’être falsifiées et de cinq véhicules soupçonnés d’avoir servi à faciliter cette activité criminelle.

Après vérification dans la base de données de la Sûreté nationale, le principal suspect fait l’objet de deux mandats de recherche nationaux émis par la Gendarmerie royale de Tétouan pour son implication présumée dans des trafics de stupéfiants.