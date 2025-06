El Guergarat: mise en échec d’une tentative de trafic international de drogues, saisie de 92,9 kg de cocaïne

Les opérations de contrôle des frontières et de fouille ont permis la découverte de cette cargaison de drogue dissimulée minutieusement dans les cavités du réservoir de carburant d’un camion de transport international de marchandise immatriculé au Maroc, en provenance d’un pays d’Afrique subsaharienne, outre l’interpellation du conducteur, âgé de 25 ans, pour son implication présumée dans cette opération, apprend-on de source sécuritaire.

Une enquête préliminaire a été ouverte sous la supervision du Parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, identifier l’ensemble des personnes impliquées, et cerner les ramifications de ces activités criminelles, aussi bien au Maroc qu’à l’échelle régionale et internationale, ajoute la même source.

Une partie de la drogue saisie au niveau du poste-frontière El Guergarat, le 22 juin 2025.

Cette opération conjointe s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les différents services sécuritaires au niveau du poste-frontière d’El Guergarat, en vue de lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes, ainsi que contre toutes les formes de criminalité transnationale.