Recherché par Interpol, un Danois interpellé à Tanger

Un homme menotté. (Photo d'illustration)

Les éléments de la préfecture de police de Tanger ont interpellé, mardi soir, un ressortissant danois d’origine palestinienne, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires danoises pour une affaire d’homicide volontaire commis avec arme, apprend-on de source sécuritaire.

Le mis en cause, âgé de 26 ans, a été arrêté à Tanger après que l’opération de pointage dans la base de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé qu’il est recherché au niveau international, en vertu d’une notice rouge émise par le Bureau central national de Copenhague, précise la même source.

Selon les premiers éléments de l’enquête, cet individu est soupçonné d’implication dans une affaire d’homicide volontaire par arme à feu, un crime commis en juillet 2025 dans la ville de Tingberg, au Danemark.

Le suspect a été placé en garde à vue en attendant sa présentation devant le parquet compétent, tandis que le Bureau central national (Interpol-Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé de notifier son homologue danois de cette arrestation.

