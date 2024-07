Marrakech: arrestation d’un ressortissant britannique recherché par Interpol pour trafic international de drogues

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le prévenu, âgé de 31, fait l’objet d’une «notice rouge» d’Interpol, émise à la demande des autorités judiciaires du Royaume-Uni et du Centre national de Manchester.

La même source précise que le mis en cause était lié à un réseau criminel actif en Écosse et impliqué dans un trafic international de cocaïne, de haschich et de drogues de synthèse comme la Diamorphine et les amphétamines. De même, il aurait été impliqué dans des agressions physiques et des violences psychologiques contre des tiers.

Lire aussi : Tanger: le président d’Interpol salue l’efficacité et le professionnalisme des institutions sécuritaires marocaines

Interpellé par les services de police de l’aéroport de Marrakech, le ressortissant britannique a été placé en détention avant sa présentation devant le parquet compétent, au moment où le Bureau national d’Interpol a été chargé d’informer son homologue britannique.

La DGSN ajoute aussi que cette arrestation intervient dans le cadre de la coopération entre la police marocaine et les services de sécurité américains. Pourquoi les services américains? Simplement parce que le prévenu serait également impliqué dans des crimes commis sur le territoire des États-Unis et devrait donc en répondre devant la justice américaine, explique une source proche du dossier.