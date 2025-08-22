Société

Sidi Ifni: saisie de deux tonnes de chira et arrestation de sept individus

Saisie d'1,9 tonne de chira près de Sidi Ifni, le vendredi 22 août 2025.

Dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 août, les services de la Sûreté nationale de Sidi Ifni ont déjoué une tentative de trafic international de stupéfiants et d’organisation d’une opération d’immigration clandestine par voie maritime.

Par La Rédaction
Le 22/08/2025 à 10h02

Les éléments de la Sûreté nationale à Sidi Ifni sont parvenus, aux premières heures de ce vendredi 22 août, à faire avorter une tentative de trafic international de drogue et d’organisation d’immigration clandestine par voie maritime, avec la saisie d’environ 1,922 tonne de chira.

Selon les autorités locales, l’opération a eu lieu sur une plage située à environ cinq kilomètres au nord de la ville, en direction de Tiznit. Les policiers ont intercepté un canot pneumatique équipé de deux moteurs, transportant sept individus, plusieurs bidons de carburant et cinquante ballots de drogue.

Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue et font l’objet d’une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent. Celle-ci vise à déterminer leur rôle exact dans cette affaire et à identifier d’éventuelles ramifications liées aux réseaux de trafic international et à l’organisation de filières d’immigration clandestine.

Cette opération illustre la vigilance constante et les efforts soutenus des services de sécurité marocains pour endiguer les activités des réseaux criminels transnationaux opérant le long des côtes du Royaume.

Par La Rédaction
Le 22/08/2025 à 10h02
#Société#Sidi Ifni#saisie#Drogue#chira#Immigration clandestine#autorités locales

Société

Trafic de drogue avorté à Tanger Med: plus de 4 tonnes de chira saisies

Société

Tanger Med: mise en échec d’une tentative de trafic international de plus de 4 tonnes de chira

Société

Essaouira: saisie de plus de 3 tonnes de chira, trois individus interpellés

Société

Trafic de drogue: cinq tonnes de chira saisies à Tanger-Med

