Sidi Ifni: saisie de deux tonnes de chira et arrestation de sept individus

Les éléments de la Sûreté nationale à Sidi Ifni sont parvenus, aux premières heures de ce vendredi 22 août, à faire avorter une tentative de trafic international de drogue et d’organisation d’immigration clandestine par voie maritime, avec la saisie d’environ 1,922 tonne de chira.

Selon les autorités locales, l’opération a eu lieu sur une plage située à environ cinq kilomètres au nord de la ville, en direction de Tiznit. Les policiers ont intercepté un canot pneumatique équipé de deux moteurs, transportant sept individus, plusieurs bidons de carburant et cinquante ballots de drogue.

Lire aussi : Sidi Ifni: à l’aide d’un drone, la gendarmerie fait tomber un réseau de trafic international de drogue

Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue et font l’objet d’une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent. Celle-ci vise à déterminer leur rôle exact dans cette affaire et à identifier d’éventuelles ramifications liées aux réseaux de trafic international et à l’organisation de filières d’immigration clandestine.

Cette opération illustre la vigilance constante et les efforts soutenus des services de sécurité marocains pour endiguer les activités des réseaux criminels transnationaux opérant le long des côtes du Royaume.