Trafic de drogue: cinq tonnes de chira saisies à Tanger-Med

Les éléments de la Sûreté nationale et des douanes opérant au port de Tanger-Med ont saisi, aux premières heures de mardi dernier, une importante quantité de drogue, dépassant 5 tonnes de résine de cannabis (chira).

D’après le quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 19 juin, la marchandise a été découverte à bord d’une remorque attachée à un camion de transport international routier. Le conducteur du camion, de nationalité marocaine, s’apprêtait à quitter le territoire national à bord d’un ferry assurant la liaison maritime à travers le Détroit, en direction du port d’Algésiras, dans le sud de l’Espagne.

Une source douanière a indiqué au journal Assabah que cette opération avortée a été détectée par les agents des douanes chargés de contrôler les véhicules et les camions TIR en transit vers l’Europe dans ce même port.

Lors d’un contrôle de routine à l’aide d’un scanner, poursuit le quotidien, les images ont révélé la présence d’objets non conformes à la cargaison déclarée. «Une fouille manuelle du camion a permis de découvrir des plaques de chira, que les trafiquants avaient soigneusement emballées dans du plastique et dissimulées dans des caisses en bois portant divers numéros, inscriptions et marques».

Les forces de sécurité ont arrêté le conducteur du camion, un Marocain âgé de 42 ans, qui a été transféré aux services de la police judiciaire de la zone de sécurité du port, précise Assabah. Lors d’une enquête préliminaire, ce dernier a nié avoir eu connaissance de la présence de la drogue saisie dans son camion.

Le mis en cause devrait être déféré devant l’unité de lutte contre les stupéfiants de la préfecture de police de Tanger «pour un interrogatoire approfondi, afin d’établir son lien avec la drogue saisie, d’identifier l’origine de celle-ci et de déterminer les parties impliquées dans cette tentative qui vient d’être mise en échec», souligne Assabah.

À noter, conclut le quotidien, que cette période de l’année enregistre habituellement une augmentation notable de l’activité des réseaux internationaux de trafic de drogue. Ces derniers profitent de la coïncidence avec le lancement de l’opération «Marhaba», caractérisée par une forte affluence de voyageurs et de véhicules.

Fin mai dernier, les éléments de la DGSN ont mis en échec, à Oued Zem cette fois, sur la base de renseignements précis fournis par les services de la DGST, une tentative de trafic de 3,85 tonnes de chira. Quatre individus ont été interpellés pour leur lien présumé avec un réseau criminel de trafic international de drogues et de psychotropes.