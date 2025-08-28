Société

Berkane: arrestation d’un récidiviste après un vol dans une agence de transfert d’argent

Arrestation (image d'illustration).

La police de Berkane a arrêté, mercredi 27 août, un récidiviste de 32 ans soupçonné d’avoir participé à un cambriolage dans une agence de transfert d’argent. Les enquêteurs le lient également à deux vols similaires commis à Zaïo et à Oujda.

Par La Rédaction
Le 28/08/2025 à 07h18

Les éléments de la police relevant du district provincial de sûreté de la ville de Berkane ont procédé, dans l’après-midi de ce mercredi 27 août, à l’interpellation d’un individu âgé de 32 ans, connu pour ses antécédents judiciaires, soupçonné d’être impliqué dans une affaire de vol commis à l’intérieur d’une agence de transfert d’argent.

Le suspect aurait, en compagnie d’une autre personne, perpétré un cambriolage dans une agence de transfert de fonds à Berkane en forçant l’accès. Les investigations menées ont permis d’identifier l’intéressé et de l’arrêter. Les premiers éléments de l’enquête révèlent par ailleurs qu’il serait impliqué dans deux autres vols similaires commis dans les villes de Zaïo et Oujda.

Le mis en cause a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, afin de déterminer toutes les circonstances, mobiles et ramifications de cette affaire. Les recherches et investigations se poursuivent en vue d’arrêter les autres complices présumés de cette activité criminelle.

