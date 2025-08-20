Fès: le directeur d’un centre de langues arrêté pour falsification de documents de visa Schengen

Mardi 19 août 2025, les éléments de la police judiciaire de Fès, agissant sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), ont procédé à l’interpellation d’un homme soupçonné de falsification de documents et de leur utilisation dans la constitution de dossiers de visas Schengen, ainsi que d’implication dans l’organisation de l’immigration clandestine et la traite d’êtres humains.

L’arrestation est intervenue alors que le suspect tentait de vendre un certificat de stage falsifié à un candidat à l’émigration. Les investigations ont montré qu’au moins quatre autres personnes avaient déjà bénéficié de certificats similaires pour appuyer leurs dossiers de visa.

Lire aussi : Kénitra: un mineur arrêté après une tentative de vol avec un faux colis piégé

La perquisition menée dans l’établissement privé d’enseignement des langues dirigé par le mis en cause a permis la découverte de plusieurs certificats de formation falsifiés, quatre passeports au nom de tiers, ainsi qu’une série de tampons d’entreprises privées soupçonnés d’être contrefaits.

Les enquêteurs ont également saisi deux ordinateurs portables, une unité centrale contenant probablement des traces numériques de cette activité illégale, ainsi que des sommes d’argent en dirhams et en euros issues de ces pratiques.

Le suspect a été placé en garde à vue sous la supervision du parquet compétent. L’enquête judiciaire se poursuit afin d’identifier d’éventuelles ramifications de ce réseau et d’arrêter d’autres complices impliqués dans cette affaire.