Kénitra: un mineur arrêté après une tentative de vol avec un faux colis piégé

La brigade mobile de la police de Kénitra a interpellé, mercredi 20 août, un adolescent de 17 ans soupçonné d’avoir tenté de dérober un commerce en menaçant le propriétaire à l’aide d’un colis présenté comme explosif. Les vérifications ont confirmé qu’il ne s’agissait que d’un leurre.

L’incident s’est produit en milieu de journée lorsqu’un mineur a essayé de commettre un vol dans un magasin de Kénitra. Le suspect a affirmé être porteur d’un colis piégé pour intimider le commerçant, avant de prendre la fuite.

Le prétendu colis piégé n’était qu’un assemblage rudimentaire de plastique, sel et câbles.

Une patrouille de la police de secours est intervenue rapidement et a pu arrêter l’adolescent à proximité du lieu de l’agression. Le périmètre a été sécurisé le temps d’écarter tout risque. Les opérations de contrôle technique, appuyées par une équipe cynophile, ont établi que le colis suspect ne contenait aucune matière explosive. Il s’agissait d’un sac plastique rempli de sel, relié à des fils électriques, sans danger réel.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause, âgé de 17 ans, ne dispose pas de domicile fixe à Kénitra. Sur instruction du parquet compétent, il a été placé sous surveillance policière afin de déterminer les circonstances et motivations de cette tentative de vol. L’enquête se poursuit pour éclaircir l’ensemble des faits.