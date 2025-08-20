Société

Kénitra: un mineur arrêté après une tentative de vol avec un faux colis piégé

Le prétendu colis piégé n’était qu’un assemblage rudimentaire de plastique, sel et câbles.

Un adolescent de 17 ans a été interpellé par la police de Kénitra, ce mercredi 20 août, après avoir tenté de dérober un commerce en brandissant un colis qu’il prétendait piégé.

Par La Rédaction
Le 20/08/2025 à 13h03

La brigade mobile de la police de Kénitra a interpellé, mercredi 20 août, un adolescent de 17 ans soupçonné d’avoir tenté de dérober un commerce en menaçant le propriétaire à l’aide d’un colis présenté comme explosif. Les vérifications ont confirmé qu’il ne s’agissait que d’un leurre.

L’incident s’est produit en milieu de journée lorsqu’un mineur a essayé de commettre un vol dans un magasin de Kénitra. Le suspect a affirmé être porteur d’un colis piégé pour intimider le commerçant, avant de prendre la fuite.

Le prétendu colis piégé n’était qu’un assemblage rudimentaire de plastique, sel et câbles.

Une patrouille de la police de secours est intervenue rapidement et a pu arrêter l’adolescent à proximité du lieu de l’agression. Le périmètre a été sécurisé le temps d’écarter tout risque. Les opérations de contrôle technique, appuyées par une équipe cynophile, ont établi que le colis suspect ne contenait aucune matière explosive. Il s’agissait d’un sac plastique rempli de sel, relié à des fils électriques, sans danger réel.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause, âgé de 17 ans, ne dispose pas de domicile fixe à Kénitra. Sur instruction du parquet compétent, il a été placé sous surveillance policière afin de déterminer les circonstances et motivations de cette tentative de vol. L’enquête se poursuit pour éclaircir l’ensemble des faits.

Par La Rédaction
Le 20/08/2025 à 13h03
#kénitra#Mineurs#DGSN#Arrestation#Vol#braquage

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Errachidia: un violeur en série arrêté après une longue traque

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Coup de filet à Bouskoura: un baron de la drogue arrêté après une longue cavale

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un ressortissant français recherché par Interpol arrêté à Tanger

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Traqué par la justice française, un ressortissant français arrêté à Casablanca

Articles les plus lus

1
En images, la Tour Mohammed VI procède à des tests lumineux
2
Paris-Alger: l’escalade
3
Pourquoi l’Afrique du Sud soutient-elle le Polisario?
4
À la découverte du Maroc: les enfants de Jérusalem émerveillés par leur visite à Chefchaouen
5
Drame de Oued El Harrach: le régime algérien dévoile ses divisions et cache son impéritie derrière des boucs émissaires
6
France-Algérie: les scénarios à venir
7
Agadir: le ras-le-bol monte avec les bouchons sur la route vers Taghazout
8
Les poètes ont toujours raison
Revues de presse

Voir plus