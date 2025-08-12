Société

Errachidia: un violeur en série arrêté après une longue traque

À Ouled Chaker, dans la province d’Errachidia, l'intervention des habitants a été déterminante dans l’arrestation d’un vioelur en série. (Photo d'illustration)

Revue de presseDans un élan de solidarité, les habitants de l’oasis Ouled Chaker, province d’Errachidia, ont joué un rôle décisif dans l’interpellation d’un criminel multirécidiviste, accusé d’agressions sexuelles et physiques contre des femmes. Une revue de presse tirée d’Assabah.

L’oasis Ouled Chaker, située dans la province d’Errachidia, a été le théâtre d’un événement marquant dans la lutte contre la criminalité. Lundi 11 août, un dangereux individu, impliqué dans une série d’agressions sexuelles et physiques perpétrées contre des femmes, a été encerclé puis arrêté par un groupe de citoyens déterminés.

Le suspect, qui se déguisait en femme pour commettre ses forfaits, terrorisait ses victimes sous la menace d’une arme blanche, rapporte Assabah dans son édition du mercredi 13 août. Saisis par une juste colère, les volontaires à l’origine de son arrestation n’ont pas fait preuve de ménagement à son égard. Grièvement blessé, l’homme a dû son salut à l’intervention opportune des auxiliaires d’autorité, qui l’ont extrait in extremis d’un lynchage fatal.

Remis dans un état lamentable aux forces de gendarmerie, il a été conduit au siège judiciaire du commandement régional de la gendarmerie royale à Errachidia, où une enquête préliminaire a été ouverte. Les victimes, ayant subi des violences physiques et sexuelles, ont été entendues afin de compléter la procédure. Par ailleurs, les services judiciaires ont rouvert un dossier datant de 2022, suite à une nouvelle plainte déposée par une femme qui aurait été agressée par le même individu.

Récemment libéré de la prison de Tanger, le prévenu, surnommé Boulouhouch d’Aoufous, s’en prenait principalement à des femmes âgées vivant dans l’isolement. Malgré les efforts répétés des gendarmes, qui avaient multiplié les pièges pour le capturer, celui-ci parvenait systématiquement à leur échapper. «Face à cette impasse, les hautes autorités de la wilaya de Drâa-Tafilalet ont ordonné une opération coordonnée avec les habitants, tout en éloignant discrètement les patrouilles des abords du centre d’Aoufous pour ne pas éveiller les soupçons», raporte Assabah.

Finalement, ce sont les agents de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) qui ont pris le relais, orchestrant une traque minutieuse. En étroite collaboration avec le caïd local, une réunion a été organisée avec les auxiliaires d’autorité de six douars, aboutissant à la formation de six groupes de quinze hommes chacun, déployés pour traquer le fugitif. Après plusieurs tentatives infructueuses, les recherches ont porté leurs fruits lorsque le criminel a été localisé dans la maison de son oncle, où il a finalement été appréhendé.

