Coup de filet à Bouskoura: un baron de la drogue arrêté après une longue cavale

Après des mois de traque, les éléments du centre judiciaire de la Gendarmerie Royale de Bouskoura ont mis la main, récemment, sur un baron de la drogue parmi les plus recherchés du pays. Impliqué dans plusieurs affaires, dont la direction d’une organisation criminelle spécialisée dans le trafic de cocaïne, de « poufa » (puissant psychotrope), et de haschisch, mais aussi de vols qualifiés, l’homme faisait l’objet de plus de 14 mandats de recherche à l’échelle nationale, indique le quotidien Assabah dans son édition du vendredi 8 août.

Selon les informations recueillies par Assabah, ce criminel aguerri a longtemps échappé aux radars des forces de l’ordre grâce à une stratégie d’évasion bien huilée et des déplacements savamment orchestrés. Mais ses stratagèmes ont été mis à mal par une opération d’envergure minutieusement planifiée par les autorités.

La traque, menée sous la supervision du commandant de la compagnie de Bouskoura, Zakaria El Qasraoui, et du chef du centre judiciaire, Younes Akki, s’est achevée par l’arrestation du baron en flagrant délit, accompagné de quatre de ses plus proches collaborateurs. L’opération a bénéficié d’un suivi rapproché du colonel-major Abdelmajid El Malkouni, commandant régional de la Gendarmerie de Casablanca, et s’est déroulée en coordination avec le parquet.

Les perquisitions ont mis en évidence la dangerosité du groupe. Deux véhicules utilisés dans les opérations de trafic contenaient d’importantes quantités de cocaïne, de « poufa » et de haschisch. Des armes blanches – épées et couteaux – ont également été retrouvées sur les suspects, prêtes à être utilisées en cas d’affrontement avec des rivaux ou lors d’éventuelles confrontations avec les forces de l’ordre.

Une enquête judiciaire a été ouverte, sous la supervision du parquet, afin de démanteler l’ensemble du réseau et d’identifier ses ramifications, ses complices, ainsi que les structures ayant facilité sa fuite durant tout ce temps. Les enquêteurs cherchent également à établir si le groupe est lié à d’autres crimes violents, tels que des viols ou des agressions physiques contre des concurrents dans le trafic de stupéfiants, écrit Assabah.

Les cinq suspects ont été placés en garde à vue et devraient être déférés devant la justice à l’issue de l’instruction en cours.