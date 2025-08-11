Settat: arrestation d’un élément imprégné de l’idéologie extrémiste de Daech

Le siège du Bureau central d'investigation judiciaire (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à Salé

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’individu en question, qui a manifesté son intérêt pour la fabrication d’explosifs et de ceintures explosives, est soupçonné de préparer des attentats terroristes susceptibles de porter gravement atteinte à la sécurité des personnes et à l’ordre public, indique un communiqué du BCIJ.

Le mis en cause était en contact avec l’un des chefs maghrébins sur le terrain de l’organisation Daech, qui l’a incité à exécuter un projet terroriste dans le Royaume et lui a fourni des références et des publications traitant de la manière de fabriquer des explosifs.

L’enquête préliminaire a également révélé que le suspect interpellé avait fait l’apologie, sur des plateformes médiatiques, de contenus portant sur des opérations terroristes exécutées par des combattants de Daech et d’autres incitant à l’exécution de projets subversifs.

Le mis en cause a été déféré devant le BCIJ où il a été placé en garde à vue pour approfondir l’enquête menée sous la supervision du parquet en charge des affaires de terrorisme, afin d’identifier tous les projets terroristes qui lui sont imputés et de déterminer ses éventuels liens à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc, ce qui met en évidence la recrudescence des risques terroristes qui menacent le Royaume.

Cette interpellation s’inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires continues pour neutraliser les menaces des organisations terroristes qui guettent la sécurité du Royaume et la sûreté des citoyens, indique le BCIJ dans un communiqué.