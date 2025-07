BCIJ: démantèlement d’une cellule terroriste composée de 4 extrémistes partisans de Daech s’activant à Tétouan et Chefchaouen

Selon un communiqué du BCIJ, le démantèlement de cette cellule intervient dans le cadre des opérations sécuritaires préventives visant à neutraliser les risques de la menace terroriste et à avorter les plans subversifs guettant la sécurité et la stabilité du Royaume dans l’objectif de porter gravement atteinte à l’ordre public.

Les perquisitions menées aux domiciles des suspects ont permis la saisie d’un manuscrit contenant le texte de l’« allégeance » déclarée par les membres de la cellule au prétendu émir de l’organisation terroriste « Daech », ainsi que l’enregistrement qui documente cette « allégeance », un drapeau faisant référence à cette organisation, un uniforme noir composé d’un pantalon et d’une veste portant des écrits à caractère extrémiste, des maquettes d’armes (un fusil équipé de viseur et deux pistolets), et un ensemble de supports électroniques qui seront soumis à l’expertise numérique nécessaire.

Les opérations de recherches et d’investigations menées sur le terrain dans le cadre de cette affaire ont révélé la gravité des projets terroristes planifiés par les membres de cette cellule, en conformité avec l’agenda subversif de l’organisation de « Daech » visant à porter atteinte à la stabilité du Royaume, explique la même source, précisant que les mis en cause avaient déjà entamé la préparation de l’exécution de leur projet terroriste à travers des tests sur le terrain dans une zone montagneuse de Tétouan, dans le but de fabriquer des engins explosifs.

Les investigations ont également révélé que les suspects ont documenté leur allégeance à l’actuel prétendu émir de l’organisation de « Daech » par le biais d’un manuscrit et d’une vidéo, en vue d’obtenir le soutien de la direction de cette organisation à leurs projets terroristes, ajoute le communiqué.

Les quatre personnes interpellées dans le cadre de cette affaire ont été placées en garde à vue pour l’approfondissement de l’enquête menée sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme, afin de déterminer l’ensemble des projets terroristes, les ramifications et les liens éventuels de cette cellule.