Terrorisme: arrestation de quatre individus soupçonnés d’avoir prêté allégeance à Daech

Dans un communiqué, le BCIJ a indiqué que les éléments des forces spéciales de la DGST ont mené des opérations simultanées dans les villes de Salé, Tanger et Tétouan, ciblant lesdits suspects. Les perquisitions effectuées aux domiciles des prévenus ont permis de saisir un ensemble d’équipements électroniques, des armes blanches de différentes tailles, ainsi qu’un morceau de tissu représentant le drapeau de l’organisation Daech.

Des manuscrits à caractère extrémiste, tels que le texte de «l’allégeance» à cette organisation terroriste, ainsi que des publications sur la légitimité des «opérations kamikazes» et sur la fabrication d’explosifs et d’engins explosifs ont également été saisis.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les suspects, imprégnés de l’idéologie radicale de Daech et ayant prêté allégeance à son prétendu émir, étaient en train de planifier des projets terroristes extrêmement graves visant des installations vitales et sensibles du Royaume. Ils avaient effectivement commencé les préparatifs pour repérer et identifier leurs cibles.

L’enquête a également révélé que les suspects, ayant acquis des compétences en matière de fabrication d’engins explosifs, ont tissé des liens avec des dirigeants de Daech opérant à l’étranger, dans le but de recevoir leur aval et de mettre en œuvre leurs projets destructeurs au Maroc.

Les quatre individus arrêtés ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée par le BCIJ, sous la supervision du parquet compétent en matière de terrorisme, afin de détecter les liens éventuels avec des organisations à l’étranger.