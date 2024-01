Nouveau démantèlement d’un réseau terroriste: le BCIJ procède à une série d’arrestations dans plusieurs villes

De nouveaux éléments d’information sur la cellule de recruteurs de Daech, démantelée entre hier et ce mardi 30 janvier 2024 par le BCIJ, sont apportés par Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 31 janvier.

Arrêtés à Casablanca, Beni Mellal, Inezgane et Tanger, les prévenus, âgés de 35 à 40 ans, auraient recruté de potentiels djihadistes pour le compte d’antennes de Daech actives dans la région du Sahel.

Au moins l’un des membres de cette cellule terroriste, affirme le quotidien, avait essayé de rejoindre cette zone de conflit.

Ayant échoué dans l’exécution de son plan, le terroriste présumé aurait décidé de mener son «djihad» au Maroc, en planifiant des actes terroristes et en s’entraînant avec le reste des membres de cette cellule dans des lieux situés en montagne ou dans des forêts du Royaume.

Al Ahdath Al Maghribia explique que les perquisitions effectuées par les enquêteurs du BCIJ ont permis de saisir non seulement du matériel électronique, de l’argent, des couteaux, des cagoules, des gants et un fusil, mais aussi des images vidéo qui font l’apologie du terrorisme et glorifient les actes criminels commis en Irak et en Syrie.

Abordant le bilan du BCIJ depuis sa création, le quotidien rappelle que cette structure sécuritaire, qui relève de la DGST, a pu mettre fin aux activités criminelles de plus de 85 cellules terroristes, et a permis d’arrêter près de 1.500 éléments radicalisés de tous âges, hommes et femmes.

La dernière opération du BCIJ remonte au mois d’octobre 2023. Une véritable opération coup de poing avait alors été menée, et avait permis de démanteler une cellule terroriste qui s’activait dans le Nord du Royaume, entre Tanger et Tétouan et dans le Souss, à Inezgane-Aït Melloul.