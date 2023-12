Terrorisme: des arrestations près de Nador et à Melilla lors d’une opération conjointe entre le Maroc et l’Espagne

Selon un communiqué de la DGST, un présumé terroriste a été interpellé ce mardi 19 décembre à Ferkhana dans la province de Nador.

Parallèlement, le Centre national de renseignement (CNI) espagnol a interpellé plusieurs individus radicalisés à Melilla, dont un ancien détenu pour terrorisme en Espagne qui avait cherché à rejoindre les rangs de mouvements terroristes au Sahel.

Selon la DGST, les premiers éléments de l’enquête menée par les services de sécurité marocains et leurs homologues espagnols ont révélé que les prévenus étaient adeptes de l’idéologie extrémiste et recrutaient pour les mouvances terroristes.

L’opération de ce mardi 19 décembre, indique la même source, intervient dans le cadre de la coopération sécuritaire «exemplaire et régulière» entre les services de sécurité marocains et espagnols pour faire face aux divers défis et, en premier lieu, aux menaces terroristes.