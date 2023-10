Terrorisme: ce que l’on sait des «loups solitaires» arrêtés par le BCIJ

Dans le cadre de l’affaire des quatre individus interpellés ce jeudi 19 octobre, l’enquête du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) se poursuit. On en sait déjà un peu plus sur ces présumés terroristes, ainsi que sur l’opération ayant mené à leur arrestation. Cette dernière a, en effet, été menée dans les villes de Tanger, Tétouan, Inezgane et Aït Melloul, sur la base de renseignements précis fournis par la Direction générale de la sécurité territoriale (DGST), relatifs à leurs activités et leurs déplacements.

Dans son édition du vendredi 20 octobre, Assabah rapporte que les quatre individus sont âgés de 25 à 32 ans, et prévoyaient de mener des opérations terroristes solitaires. Pour cela, ils devaient utiliser des outils traditionnels, à l’instar d’armes blanches. D’après la même source, ces «loups solitaires» avaient inscrit parmi les cibles priorisées des résidents étrangers au Maroc ainsi que des touristes.

Et contrairement aux opérations suicides, ils avaient préparé des plans pour s’enfuir. D’ailleurs, Assabah explique que parmi les quatre individus, certains se sont entraînés récemment à la course, et particulièrement sur les longues distances, ainsi que sur la survie dans des conditions difficiles. L’enquête a d’ailleurs révélé que l’un des présumés terroristes s’était réfugié dans des zones montagneuses afin de suivre des entraînements très intenses.

Toujours d’après le journal, les quatre individus avaient fait allégeance à Daech, et adhéré aux plans de l’organisation terroriste afin de mener également des opérations ciblant des infrastructures stratégiques et des institutions en charge de la sécurité nationale.

Pour ce qui est des conditions dans lesquelles ont été opérées les arrestations, Assabah précise qu’elles ont été exécutées simultanément dans les quatre villes précitées, sachant qu’en parallèle, des fouilles et des perquisitions ont été lancées dans les domiciles connus des concernés. C’est ce qui a permis de retrouver des appareils électroniques, des écrits colportant les idées de Daech, ainsi que des plans pour rejoindre les camps de l’organisation dans des pays du Sahel.

Par ailleurs, l’enquête préliminaire a révélé que l’un des quatre «loups solitaires» avait échoué précédemment dans une tentative de rallier une branche de Daech active au Sahel, et c’est ce qui l’a poussé à modifier ses plans.